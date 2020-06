Pressemitteilung BoxID: 803228 (AIB-KUR Gesellschaft für Kur & Tourismus Bad Aibling mbH & Co. KG)

Im Moor zum inneren Gleichgewicht: Bad Aibling bietet mit einem Präventionsprogramm umfangreiche Hilfe bei Burnout und Stressbewältigung

Die vergangenen Wochen der coronabedingten Quarantäne wirken sich auf Körper und Psyche aus: Ängste, eingeschränkte soziale Kontakte und häusliche Mehrbelastungen haben starken Einfluss auf das Wohlbefinden und fördern emotionalen Stress. Ob Mütter mit neuen Multitasking-Aufgaben oder 24/7-geforderte Pflegekräfte, ob einsamer Single oder Manager mit Existenzängsten – die psychischen Folgen der Pandemie treffen fast jeden.



Bad Aibling, Bayerns ältestes Moorheilbad und jüngstes Thermalbad, bietet mit seinem ganzheitlich konzipierten und wissenschaftlich belegtem Anti-Stressangebot „Im Moor zum inneren Gleichgewicht“ ein Präventionsprogramm für mentale Gesundheit und Stressbewältigung. Dabei setzt der renommierte Kurort auf sein bewährtes Heilmittel Moor, sowie auf weitere perfekt abgestimmte Anwendungen zur mentalen Entschleunigung.



Stressbewältigung durch Mooranwendungen



Mit dem dreiwöchigen Bad Aiblinger Präventionsprogramm finden Gestresste wieder zur Ruhe, schöpfen neue Kraft und Zuversicht, die angeschlagene Lebensqualität erhält einen „Frischekick“. Moorbäder sind dabei wesentlicher Bestandteil des komplexen „Regenerations- und Aufbau-Angebots“. Ein Bad im wohligwarmen Moor fördert die tiefe Entspannung des Körpers, lindert Schmerzen und aktiviert ermüdete Muskeln. Neben Moorbädern bietet Bad Aibling mit seinem „Aufbauprogramm“ auch ein moderates Ausdauertraining sowie verschiedene Entspannungsmethoden und ein Stressmanagementseminar. Alles zusammen hilft, im Rahmen einer dreiwöchigen Rundum-Therapie wieder mentale Kraft zu tanken und zum inneren Gleichgewicht zurückzufinden.



„Wer stressgeplagt und Burnout gefährdet ist, sitzt oftmals in einem Hamsterrad und weiß nicht, wie er da wieder rauskommt“, so der Bad Aiblinger Kurdirektor Thomas Jahn. „Unser hierzu entwickelter Online-Stresstest hilft, zunächst einmal herauszufinden, ob und in welcher Größenordnung jemand von einer bedrückenden Mehrbelastung betroffen ist“, ergänzt er. Sollte der Test positiv ausfallen, empfehlen die Gesundheitsexperten von Bad Aibling, schnellstmöglich mit dem Burnout-Präventionsprogramm zu beginnen, damit Betroffene nicht noch gravierender in den Stress-Sog gezogen werden.



Wer zunächst in das Anti-Stress-Programm einmal „hineinschnuppern“ möchte, für den gibt es die Auszeitwoche: Diese beinhaltet Elemente des dreiwöchigen Stress-Präventionsprogramm wie u.a. Kursstunden im Stressmanagement und in der Achtsamkeitstherapie, Mooranwendungen und Massagen, Rückenschule, Qi Gong, Ausdauertraining, Tai Chi und progressive Muskelentspannung. Das einwöchige Recovery-Programm kostet im Kursformat (selbstverständlich unter Einhaltung strenger Hygienevorgaben) 440 Euro pro Person zzgl. Unterkunft, Verpflegung und Kurtaxe.



Weitere Informationen zum Aiblinger Stress-Präventionsprogramm: https://www.bad-aibling.de/gesundheit/indikationen-angebote/mentale-gesundheit/burnout-praevention/praeventionsprogramm/



Hintergrundwissen Moor und seine Eigenschaften

