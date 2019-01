HolidayCheck Award 2019

09.01.19

Mehr als 950.000 Urlauber haben entschieden und die Gewinner des HolidayCheck Awards 2019 stehen fest. In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde das Privat-Hotel Villa Aurora mit dem HolidayCheck Award ausgezeichnet und belegt Platz 4 der beliebtesten Hotels in Rheinland-Pfalz.



Um sich für den Award zu qualifizieren, mussten Mindestkriterien wie 50 Bewertungen im Jahr 2018, 90% Weiterempfehlungsrate und mindestens 5 von 6 Sonnen erfüllt sein. Die Auszeichnung basiert auf Hotelbewertungen, die in einem Zeitraum von zwölf Monaten auf HolidayCheck eingegangen sind. Zum 14. Mal in Folge verleiht das Bewertungs- und Buchungsportal den Publikumspreis und zeichnete 157 Unterkünfte aus.



Christian Lindner vom Privat-Hotel Villa Aurora sagt zu dem Award: „Wir sind stolz auf diese schöne Auszeichnung. Wir sind dankbar, dass unsere Gäste so zufrieden sind und dies auch kundtun. Das Ganze wäre aber ohne unsere Mitarbeiter natürlich nicht möglich. So gehört diese Auszeichnung vor allem unserem gesamten Aurora-Team, das tagtäglich die Leidenschaft zum Gastgeber sein an den Tag legt.“ Mehr Informationen zum Hotel unter www.aurora.de.



Auch Andreas Wittpohl vom Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. wertet die exzellente Bewertung des Privat-Hotels Villa Aurora durch seine Gäste als beispielhafte, deutliche Auszeichnung der außergewöhnlich guten Gastfreundschaft und Gastgeberqualitäten im Ahrtal.



Vergaberegeln HolidayCheck Award



Um in die Auswahl für die begehrte Auszeichnung zu kommen, muss ein Hotel über einen Zeitraum von zwölf Monaten (1. Dezember 2017 bis 30. November 2018) mindestens 50 Urlauberbewertungen erhalten haben. Die Unterkünfte müssen zudem von mindestens 90 Prozent ihrer Gäste weiterempfohlen worden sein. Eine weitere Hürde stellen die HolidayCheck-Sonnen dar, mithilfe derer Urlauber ein Hotel beurteilen können. Die Skala reicht von mindestens 1,0 (sehr schlecht) bis maximal 6,0 (sehr gut). Potenzielle Award-Hotels müssen einen Gesamtschnitt von mindestens 5,0 Sonnen aufweisen. Darüber hinaus darf ein Hotel im Betrachtungszeitraum nicht gegen den Code of Conduct des Bewertungs- und Buchungsportals verstoßen haben. Die darin enthaltenen Verhaltensregeln definieren, unter welchen Bedingungen HolidayCheck eine aktive Gästeansprache begrüßt. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen den Verhaltenskodex behält HolidayCheck sich vor, aktuelle Auszeichnungen abzuerkennen.



HolidayCheck



Das Hotelbewertungs- und Buchungsportal HolidayCheck bietet auf der Plattform www.holidaycheck.de Buchungsmöglichkeiten für Urlaubsangebote und Benutzer der Plattform können mit anderen Urlaubern in Kontakt treten. Grundlage hierfür sind über acht Millionen Hotelbewertungen, ein eigenes TÜV-zertifiziertes Online-Reisebüro mit ca. 170 ausgebildeten Reisexperten sowie die Angebote von mehr als 100 Reiseveranstaltern und weiteren touristischen Anbietern. Die HolidayCheck AG ist eine Tochter der HolidayCheck Group, wurde im Jahr 2003 gegründet und hat ihren Sitz im schweizerischen Bottighofen nahe der deutschen Grenzstadt Konstanz.



Weitere Informationen beim Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., Tel. 02641/91710, info@ahrtaltourismus.de, www.ahrtal.de.

