Sommerurlaub ohne Einschränkungen in Thüringen und Sachsen?

Weitere positive Signale für einen Urlaub in Deutschland. Das könnte sich ändern / Wie reagiert die Tourismusbranche und wir profitieren die Hotels?

Seit dem 15. Mai sind im Bundesland Sachsen und Thüringen touristische Vermietungen wieder uneingeschränkt möglich. Die Zahl der Neuinfektionen ist niedrig, so dass nach Thüringen auch das Bundesland Sachsen eine potentielle Änderung beim Umgang der Sicherheitsvorkehrungen angekündigt hat.



Ab dem 6. Juni will Thüringen die allgemeinen Corona-Beschränkungen aufheben. Wenn die Zahl der Neuinfektionen weiterhin stabil bleibt, plant ebenfalls Sachsen ab dem 6. Juni zu folgen und seine Auflagen massiv zu lockern.



Derzeit folgen alle Hotels den Auflagen der Bundesländer und ein Hotelaufenthalt ist derzeit mit Maskenpflicht, Mindestabstand und angepassten Buffets anders als gewohnt. Während die Grenzen ins Ausland noch geschlossen sind und ein internationales touristisches Reisen ungewiss ist, liegt ein Urlaub in Deutschland bereits voll im Trend und bekommt aufgrund der Umstände eine ganz neue Bedeutung: Einfache, unabhängige und flexible Anreisen, malerische Naturlandschaften im eigenen Land und risikofreie Urlaubsmöglichkeiten durch stornierbare Raten und Reiserücktrittsversicherungen sorgen gerade jetzt für eine erhöhte Urlaubsnachfrage.



Mit insgesamt sechs Urlaubshotels und 2.136 Zimmern im Qualitätssegment der 3-Sterne Superior sowie 4-Sterne Kategorie in den neuen Bundesländern, stellt die Hotelgruppe AHORN Hotels & Resorts in Thüringen und Sachsen die größten Ferienhotels im Thüringer Wald in Oberhof, Friedrichroda sowie im Erzgebirge im Kurort Oberwiesenthal und Altenberg. Die Gruppe gehört zu den 50 umsatzstärksten Hotelketten Deutschlands.



Julian Mieske, Marketing Direktor der AHORN-Hotelgruppe, gibt einen Ausblick im Interview zu den Auflagen als auch Chancen und Verbesserung einer potentiellen Lockerung.



Derzeit ist ein Urlaub anders als man ihn kennt. Was erwartet den Gast bei einem Urlaub in Deutschland derzeit?



JM: Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Gäste und Stammgäste wieder begrüßen dürfen und dass es weiter nach vorne geht. Natürlich sind die derzeitigen Auflagen mit Maskenpflicht, Mindestabstand und Laufwege etwas gewöhnungsbedürftig, aber die ersten Gäste zeigten vollstes Verständnis und freuten sich einfach, dass sie wieder in den Urlaub fahren können.



Sind Ihre Hotels zum Sommerurlaub bereits komplett ausgebucht?



JM: Prozentuale Auflagen in Bezug auf die Auslastung wie in anderen Bundesländern gibt es in Thüringen und Sachsen für Hotels nicht. Laut der aktuellen Verordnungen, dürfen die Hotels uneingeschränkt Gäste empfangen. Jedoch wird eine 100%ige Auslastung aufgrund der derzeitigen Auflagen noch nicht möglich sein, da zum Beispiel in den Restaurants der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden muss. Man merkt sehr deutlich, dass die Nachfrage und die Buchungen mit der Wiedereröffnung der Hotels wieder verstärkt zunehmen. Dazu ist von einer weiteren starken Nachfrage und ein Interesse für einen Urlaub in Deutschland auszugehen. Unsere Hotels verfügen noch über Zimmer, aber aufgrund der Limitierungen bei der Auslastung können wir nur raten, rechtzeitig zu buchen.



Was würden die avisierten Lockerungen für Ihre Gäste bedeuten?



JM: Der Wohlfühlfaktor würde enorm steigen, da gerade die Maskenpflicht wie auch in allen Geschäften und Supermärkten sehr beklemmend ist. In unseren Restaurants halten wir nach wie vor am Buffet fest, jedoch werden Gäste hier derzeit vom Personal bedient. Bei einer Lockerung könnten die Gäste auch hier flexibel agieren und sich selbstständig nach Wunsch bedienen. Derzeit können wir unser vielseitiges Freizeitangebot teils nur eingeschränkt anbieten und würden gerne wieder das komplette Angebot den Urlaubern bieten wollen.



Was ändert sich für die Hotels mit den Lockerungen?



JM: Neben den glücklicheren Gästen, könnten die Hotels ihre internen Abläufe wieder anpassen und wirtschaftlich optimieren. Durch den fehlenden Mindestabstand, hätten wir die Möglichkeit, gerade jetzt zur anstehenden Hochsaison wieder mehr Zimmer anzubieten, um die steigende Nachfrage zu decken.



Trotz potentieller Anpassungen der Auflagen, wie stellen Sie sicher, dass die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter gewährleistet ist?



JM: Unabhängig von der derzeitigen Corona-Situation unterstehen Hotels bereits sehr hohen Hygieneauflagen und Sicherheitsvorkehrungen. Alle Zimmer werden wie sonst gründlich gereinigt. Hinzu komme jetzt, dass verstärktes Augenmerk auf die Desinfektion von Handläufen, Türklinken usw. gelegt werde. Besonders die öffentlichen Bereiche werden jetzt zusätzlich verstärkt gereinigt und desinfiziert, um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten.



Was können Sie allen Urlaubern mit auf den Weg geben?



JM: Es geht weiter und ein Urlaub in Deutschland wird gerade jetzt voll im Trend liegen. Warten Sie nicht zu lange und sichern Sie sich Ihren Sommerurlaub, falls nicht schon getan.

