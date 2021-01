Vor dem Hintergrund des Klimawandels stellt sich aha frühzeitig dieser Herausforderung und sorgt mit innovativen Entwicklungen für eine emissionsfreie Abfallentsorgung. Da es bisher nur wenige Erfahrungswerte aus dem Alltagsbetrieb von Abfallsammelfahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb gibt, wird die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) mit einem eigenen Fahrzeug entsprechende Daten ermitteln. Die Mehrkosten für dieses Müllfahrzeug werden etwa zur Hälfte über Fördergelder des Landes Niedersachsen zur Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie finanziert.



„Mit der Wasserstofftechnologie sorgen wir für eine klimaneutrale Entsorgung in der Region Hannover“, freut sich aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. Grundlage einer emissionsfreien Abfallsammlung sei der ausschließliche Einsatz erneuerbarer Energien zur Wasserstoffproduktion. „In einem zweiten Schritt plant aha deshalb die eigene Produktion grünen Wasserstoffs auf dem Deponiestandort Hannover-Lahe“, so Schwarz. Mit Energie aus einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Deponieberg und der bereits stattfindenden Deponiegasverstromung soll Wasserstoff produziert und in einer Wasserstofftankstelle zur Verfügung gestellt werden. Mit einem ersten Einsatz des innovativen Müllwagens wird im Jahr 2021 gerechnet.



Welche Dimensionen eine Umstellung des aha-Fuhrparks allein bei der Müllabfuhr hätte, zeigen eindrucksvoll diese Zahlen: Rund 230 Abfallsammelfahrzeuge legen täglich eine Fahrstrecke zwischen 80 und 120 Kilometern zurück. Der durchschnittliche Kraftstoff-Verbrauch liegt bei 55 Litern Diesel je 100 Kilometer. „Wasserstoff dagegen ist klimafreundlich. Denn dieser klimafreundliche Antrieb reduziert viele Emissionen, insbesondere CO2, Feinstaub sowie Stickoxide und hilft, die Luft unserer Innenstädte sauberer zu machen. Außerdem sind Müllwagen mit Brennstoffzellenantrieb erheblich leiser als Dieselfahrzeuge“, sagt Dunja Veenker, Abteilungsleiterin Abfall- und Wertstoffsammlung bei aha. „Mit einem Brennstoffzellenfahrzeug haben wir im Vergleich zu einem reinen Elektrofahrzeug eine deutlich höhere Reichweite und eine wesentliche kürzere Lade- und Tankzeit.“



Wichtige Hintergrundinformation:



Die Europäische Union hat am 20. Juni 2019 die sog. „Clean vehicle directive“ überarbeitet. Darin wird eine verbindliche Quote für die Neubeschaffung emissionsfreier Fahrzeuge festgelegt. Als emissionsfrei gelten Fahrzeuge, die weniger als 1 g CO2/km ausstoßen. Für schwere LKW beträgt die Quote in Deutschland 10 % im Zeitraum August 2021 bis Dezember 2025. Sie steigt dann auf 15 % in den nächsten Jahren bis 2030 an. Nur Fahrzeuge mit Elektroantrieb erfüllen diese Voraussetzungen. Bei der Müllabfuhr sind reine E-Fahrzeuge ungeeignet, weil die Energiespeicherung durch Akkumulatoren die Nutzlast zu stark herabsetzen würde. Hier ist der Stand der Technik die Kombination aus E-Motor- Akkumulator zum Puffern, gespeist aus der Kombination Brennstoffzelle und Wasserstofftanks. Die hohe Energiedichte des Wasserstoffs ermöglicht es, den Sammelbetrieb bei derzeitiger Nutzlast abzuwickeln.



Wie rüstet sich aha für diese Technikumstellung?





aha nutzt die vorhandenen Förderprogramme, die von der N-Bank und vom Bundesumweltministerium aufgelegt wurden. Der erste Förderantrag wurde im November 2020 bewilligt, zwei Anträge werden bis voraussichtlich März 2021 entschieden.

Die Ausschreibung eines Brennstoffzellenfahrzeugs wurde durchgeführt, es liegt ein Angebot vor, welches abschließend vom Rechnungsprüfungsamt freigegeben werden muss, sodass im Februar das Fahrzeug beauftragt werden kann.

aha geht davon aus, dass das Fahrzeug im Laufe des Jahres 2021 zugelassen werden und seinen Betrieb aufnehmen kann.





Diese Entscheidung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der alternativen Antriebe. Sie muss systemisch betrachtet werden – nur wenn der Wasserstoff klimaneutral hergestellt wird, ist das Fahrzeug wirklich sauber. Deshalb denkt aha über die Herstellung des Wasserstoffs, die Tankinfrastruktur und auch die Fahrzeugwartung konzeptionell nach.

