Hannover putzt sich raus



Der große Müllsammeltag „Hannover ist putzmunter“ geht in die 14. Runde

Als Dankeschön gibt’s am 21. März ein Fest am Stadtteilzentrum KroKus





Die Landeshauptstadt Hannover und die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) laden wieder alle Familien, Freunde und Vereine ein, sich putzmunter für eine saubere Stadt einzusetzen. Der 14. große Frühjahrsputz im Stadtgebiet startet in diesem Jahr am Samstag, 21. März, von 9 bis 14 Uhr. Die beliebte Abfallsammelaktion findet wieder unter dem Dach von „Hannover sauber!“ statt – der Initiative zur Stadtsauberkeit der Landeshauptstadt und von aha. Das Putzmunter-Fest wird in diesem Jahr von 11 bis 14 Uhr vor dem Stadtteilzentrum KroKus im Stadtteil Kronsberg stattfinden.



Finanz- und Ordnungsdezernent Dr. Axel von der Ohe freut sich als Schirmherr der beliebten Aktion: „Putzmunter hat sich in Hannover fest etabliert. Ich bin jedes Jahr begeistert, wie viele Menschen an der Aktion teilnehmen. Das große Engagement im öffentlichen Raum zeigt, wie wichtig den Hannoveranerinnen und Hannoveranern Umweltschutz und Gemeinwohl sind.“ Vergangenes Jahr nahmen rund 13.000 Menschen an der Aktion teil und brachten rund 10.000 Säcke zu den aha-Wertstoffhöfen.



„Wer mitsammelt, leistet einen persönlichen Beitrag zu mehr Lebensqualität in der Stadt, dazu sind alle eingeladen und das freiwillige Engagement wollen wir belohnen“, betont Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung bei aha. „Als Dankeschön für den tatkräftigen Einsatz verlost aha daher unter allen Teilnehmenden Preisgelder in Höhe von 500, 400,300, 200 und 100 Euro.“ Die Abfallsammlerinnen und Abfallsammler müssen dafür nur die Gewinnspielkarte aus dem Sammelset ausfüllen und gemeinsam mit dem Abfall bis zum Ende des Sammeltages auf einem der Wertstoffhöfe im Stadtgebiet Hannovers oder beim putzmunter-Fest vor dem Stadtteilzentrum KroKus abgeben. Alternativ können die gefüllten Säcke auch über die Müllmelde-App von Hannover sauber! Gemeldet werden. Alle können mitmachen: Vereine, Unternehmen oder Familien, allein, zu zweit oder in der Gruppe. Anmeldungen sind bis zum 11. März möglich.



Schülerinnen und Schüler können bereits in der Woche vor dem Sammeltag, also vom 16. bis 20. März, bei „Hannover ist putzmunter“ mitmachen. Anmeldungen für Schülerinnen und Schüler sind bis zum 5. März möglich. Schulklassen schicken ihre ausgefüllte Teilnahmekarte per Post bis zum 28. März zurück an aha. Für sie gibt es in diesem Jahr wieder eine separate Auslosung der Geldpreise. Unter allen Klassen verlosen wir zusätzlich fünf Preise von 500 bis 100 Euro.



Einzelpersonen und Gruppen bis zu fünf Personen erhalten vom 7. Februar bis zum 21. März Sammelsäcke, Verschlüsse, Handschuhe und Gewinnspiel-Karten bei den Filialen von denn’s und NP, auf den städtischen Wertstoffhöfen und dem aha-Kundenzentrum im Üstra-Kundenzentrum in der Karmarschstraße.



Wer an „putzmunter“ teilnehmen möchte, braucht sich nur das Sammelset von einem unserer Partner zu holen und sich auf unserer Homepage registrieren. Alle Anmeldungen erfolgen im Internet, unter www.hannover-sauber.de. Gruppen ab sechs Personen bekommen, nach ihrer Anmeldung im Internet, die Sammelsets nach Hause geliefert.

