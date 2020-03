Pressemitteilung BoxID: 791279 (aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover K.d.ö.R.)

Coronavirus: Einschränkungen bei Abfallentsorgung

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus wird sich die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) ab sofort auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Priorität hat die Abholung der Müllbehälter und der Stadtsauberkeit. Aus diesem Grund gelten folgende Maßnahmen:





Das aha Kundenzentrum in der City sowie die Büros des Gebührenteams bleiben vorerst geschlossen.

Wertstoffhöfe im gesamten Regionsgebiet bleiben bis auf Weiteres zu.

Deponien sind auf unbestimmte Zeit für Privatpersonen geschlossen. Gewerbebetriebe können weiter auf den Deponien anliefern.

Vereinbarte Sperrmülltermine werden bedient, neue Termine werden nicht vergeben.

Zurzeit sind keine Containerbestellungen möglich.

Schadstoffannahmestelle auf der Deponie Lahe geschlossen.

Öffnung Grüngut-Annahmestellen: Bitte im Vorfeld erfragen oder vor Ort informieren.

Klein- und Privatkunden können keinen Kompost, Gartenerde oder Rindenmulch auf den Deponien abholen.

Säcke der putzmunter-Sammelaktion können über die Müllmelde-App gemeldet werden.





Die reguläre Behälterabfuhr findet weiterhin statt. Zur Unterstützung der Mitarbeiter der Müllabfuhr werden die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Haushalte gebeten, die Behälter am Entsorgungstag selbst an den Fahrbahnrand zur Leerung bereitzustellen und im Anschluss an die Leerung wieder an ihren Platz zurückzuziehen.



Abfälle, auch unterwegs, immer in Mülltonne oder Papierkorb werfen: All das, was auf der Straße landet, muss von den Beschäftigten der Stadtreinigung gesammelt werden. Diese personellen Ressourcen fehlen an anderen Stellen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, dazu beizutragen, dass Gehwege, Parks und Plätze nicht verschmutzt werden.



Aktuelle Informationen werden auf der Internetseite www.aha-region.de veröffentlicht sowie auf den sozialen Medien (twitter, facebook, instagram) kommuniziert.

