24 Müllfahrzeuge mit neuer Beklebung

Motive zeigen, wie wichtig Altpapier als Ressource ist

Aktion ist Teil der Kampagne „Müll ist das, was wir draus machen“





„Müll ist das, was wir draus machen“- mit der neuen Wertschätzungskampagne zeigt die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha), dass Altpapier eine wertvolle Ressource ist. „Müll ist schlau – Wenn sich eine alte Zeitschrift in ein neues Schulheft verwandelt“. „Müll ist geschmackvoll – Wenn aus Altpapier eine schicke Verpackung wird“. Sprüche wie diese und dazu passende Motive werden in den nächsten Tagen auf 24 Müllfahrzeugen in der Region Hannover zu sehen sein. Durch richtige Mülltrennung und Recycling finden alte Bücher, Kartons oder Zeitungen ein zweites Leben und es entstehen neue Dinge, die unser Leben bereichern. Ob als Papiertüte, Buch oder Zeitschrift: Wie vielfältig Altpapier wieder eingesetzt werden kann, machen die neuen Fahrzeug-Motive deutlich.



„Mit Altpapierrecycling werden wertvolle Ressourcen geschützt, die Natur geschont und für künftige Generationen bewahrt. Diesen Wert möchten wir mit der neuen Kampagne in den Fokus stellen und auf sympathische und moderne Art vermitteln“, erklärt aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz.



Mit dem korrekten Trennen und Entsorgen von Altpapier kann jeder Einzelne seinen Beitrag leisten, wie auch aha täglich sein Bestes gibt, damit der Müll in Hannover und der Region optimal wiederverwertet werden kann. „Müll ist das, was wir draus machen – und damit eine Gemeinschaftsaufgabe, von der alle profitieren. Pro Jahr sammelt aha um die 100 000 Tonnen Altpapier und gibt sie zurück in den Kreislauf“, sagt Dunja Veenker, Leiterin der Abfall- und Wertstoffsammlung bei aha. „Darauf sind wir stolz und freuen uns, mit der Kampagne den nächsten großen Schritt zu gehen.“



Doch damit gebrauchtes Papier seinen Wert behält und wieder in den Kreislauf gelangen kann, muss es zunächst richtig sortiert und in die dafür vorgesehene Tonne oder den Container geworfen werden. Verunreinigtes Altpapier, beschichtetes oder imprägniertes Papier und wild abgelegte, durchnässte Kartons können nicht fachgerecht recycelt werden.



Nicht nur in unserem Alltag sind Altpapier-Produkte von Nutzen, Recycling tut auch der Umwelt gut: Holzfasern können bis zu sechs Mal wiederverwertet werden – ohne dass weitere Bäume ihr Leben lassen müssen. Im Vergleich zu herkömmlich produziertem Weißpapier lassen sich bei der Herstellung von recyceltem Papier 50 Prozent Energie und 33 Prozent Wasser einsparen.



In Kürze werden im Rahmen der Kampagne weitere Initiativen starten – darunter ein Kinder-Podcast, Social-Media-Aktionen und Kooperationen mit Partnern wie der Hannoverschen Kaffeemanufaktur.

