Pressemitteilung BoxID: 780909 (aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover K.d.ö.R.)

Alle Jahre wieder: aha beim Neujahrsputz



Straßenreinigung sorgt nach Silvester verlässlich für eine saubere City





Bereits heute ab 8 Uhr sind aha-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Laubblasgeräten und Besen durch die Innenstadt und die Lister Meile gezogen. Mit Unterstützung von sechs Kehrmaschinen haben sie allerlei Böllerreste, Verpackungsmüll und kaputte Flaschen entsorgt. Aufgrund des Verbotes von Feuerwerkskörpern auf den großen Plätzen in der Innenstadt von Hannover ist auch in dieser Silvesternacht weniger Müll zusammengekommen. Es waren etwa 30 Kubikmeter Müll. Thomas Schwarz, aha-Geschäftsführer, war auch in diesem Jahr mit dabei und berichtet: „Die aha-Kolleginnen und Kollegen leisten auch an Neujahr eine tolle und vor allem wichtige Arbeit. Bis zur Mittagszeit sind die zentralen Punkte der Innenstadt wieder sauber.“



Die aha-Mannschaft wurde auch in diesem Jahr wieder tatkräftig vom muslimischen Verein „Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Deutschland“ unterstützt. Seit über 20 Jahren fegen dessen Mitglieder an Neujahr Seite an Seite mit den aha-Beschäftigten. Sie sehen ihren freiwilligen Einsatz als Bürgerengagement für die Stadt, in der sie leben.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (