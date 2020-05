Pressemitteilung BoxID: 800483 (Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV))

Mecklenburgs Antwort auf den Bergkäse: Der Seekäse von der Käsemanufaktur Müritz

Seit 2020 ist die Käsemanufaktur Müritz Mitglied der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV), dem größten Netzwerk in der Ernährungsbranche in MV. Mit dem regionalen Seekäse von der Müritz will das Unternehmen nun nicht nur Einheimischen, sondern auch Urlaubern ein Stück Urlaubsgenuss aus MV auf den Teller zaubern.



Das agrargeprägte Milch- und Käseland Mecklenburg-Vorpommern ist bekannt für seine lange Tradition der Tilsiter-Käse, die heute unter verschiedenen Namen hergestellt und verkauft werden. Die Käsemanufaktur Müritz GmbH will jetzt auch den ursprünglich aus England stammenden Cheddar-Käse im Nordosten heimisch machen. Seit diesem Jahr wird in Bollewick traditioneller Cheddar produziert. Die erste Charge des Cheddar wurde Anfang Dezember gekäst und hat fünf Monate im Reifelager verbracht. Mitte Mai wurden die ersten Laibe in der Käsemanufaktur angeschnitten.



Matthias Westerfeld, Inhaber der Käsemanufaktur Müritz über sein neues Produkt: "Schon während meiner Ausbildung im Allgäu zum Fachagrarwirt für handwerkliche Milchverarbeitung habe ich über eine nordische Antwort auf den Bergkäse gesucht. Ich habe mich für den Namen "Seekäse" entschieden. Ein traditioneller Cheddar passt gut in unsere Seenlandschaft und wird von Käseliebhabern sehr geschätzt. Mit dem ersten Ergebnis sind wir bereits sehr zufrieden, aber wir arbeiten weiter daran, unseren Cheddar noch besser zu machen."



Cheddar wird aus Kuhmilch hergestellt und zählt zu den Hartkäsen. Er ist von goldgelber Farbe und mildnussig bis kraftvoll-würzig im Geschmack. Die Käselaibe können bis zu zwei Jahren reifen, bevor sie in den Verkauf gelangen. Die alte Käsesorte ist seit dem 17. Jahrhundert im Südwesten Englands nachgewiesen. Der Cheddar aus Bollewick wird nach traditionellem Verfahren in Handarbeit mit Milch aus der Region produziert. Der "Seekäse" von der Müritz vereint sozusagen traditionelle Rezeptur, regionale Herstellung und von Hand geschöpft und veredelter Käse.



Die Käsemanufaktur Müritz GmbH wurde im September 2019 gegründet. Die Käserei befindet sich unmittelbar bei der größten Feldsteinscheune Deutschlands in Bollewick. Die regional verarbeitete Milch kommt direkt vom Nachbarn - dem Familienbetrieb Van der Ham im Dorf. Auch bei den anderen Zutaten achtet die Manufaktur auf Nachhaltigkeit und regionale Herkunft.



Gründer Matthias Westerfeld über seine Motivation: "Ich bin gelernter Milchbauer, habe jahrelang erfolgreich meinen eigenen Betrieb geführt. Als Mecklenburger mag ich Handwerk, Tradition und kurze Wege. Ich habe es immer schon bedauert, dass meine gute Milch quer durchs Land gefahren und dann zu Massenprodukten ohne Charakter verarbeitet wurde. Aber nicht lang schnacken - besser machen. So entstand die Idee zur Käsemanufaktur Müritz."



Die Produkte der Käsemanufaktur Müritz GmbH sind in ausgewählten Geschäften des Lebensmittelhandels und im hofeigenen Online-Shop unter www.käsekaufhaus erhältlich.



Neben internationalen und mittelständischen Molkereien verarbeiten knapp 30 bäuerliche Höfe und Manufakturen in Mecklenburg-Vorpommern Milch und zu einer großen Vielfalt an Molkerei- und Käseerzeugnissen. Darunter finden auch ungewöhnliche Spezialitäten wie der handgeschöpfte Skør nach skandinavischer Art aus Grimmen-Hohenwieden, nach alpenländischem Vorbild über mehrere Jahre gereifte Hartkäse von der Insel Usedom und französisch inspirierte Ziegenkäse.



Die meisten bäuerlichen Käsereien haben sich der Milch- und Käsestraße Mecklenburg-Vorpommern angeschlossen, die 2015 vom Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) ins Leben gerufen wurde.



Auch die Käsemanufaktur Müritz GmbH darf sich mit dem offiziellen Hofkäse-Siegel der Milch- und Käsestraße schmücken. Der Verband unterhält seit Februar 2020 ein Regionalbüro in Stralsund, um die Vielfalt der Käse aus der Region in Gastronomie und Handel zu etablieren.

