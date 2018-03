JOBAKTIV - Arbeitsvermittlung über Ländergrenzen hinaus

Der Arbeitsmarkt boomt. Es gibt so viele freie Stellen wie nie zuvor und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze wächst kontinuierlich. Gleichzeitig wird es für die Unternehmen immer schwieriger, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. In enger Zusammenarbeit führen daher die Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg und die Agentur für Arbeit Potsdam die JOBAKTIV durch. Auf dieser Messe sollen Arbeitsuchende und Unternehmen in Nachbarregionen auch über die Grenzen der Bundesländer Sachsen-Anhalt und Brandenburg hinaus zusammenfinden.



Auf die Besucher warten am 7. April zwischen 10 bis 18 Uhr 50 Unternehmen aus den Regionen Dessau-Roßlau-Wittenberg und Potsdam-Mittelmark. Die Aussteller haben über 600 Arbeitsplätze in nahezu allen Branchen im Gepäck. Eine Reihe interessanter Bewerbungsaktionen runden den Messebesuch ab. Dazu gehören ein umfangreiches persönliches Beratungsangebot der Arbeitsagenturen und Jobcenter, ein individueller Bewerbungscheck, interessante Kurzseminare, kostenloses Styling und Bewerbungsfotos.



„Die Jobmesse trägt bewusst das Motto „Ihr Job – Ihre Zukunft“, denn die Besucher haben eine Auswahl an diversen offenen Stellenangeboten und können damit ihre berufliche Zukunft auch gegebenenfalls mit der Unterstützung durch Partner, wie die Arbeitsagentur und Jobcenter, gestalten“, erklärt Sabine Edner, Chefin der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg. „Die Chancen für einen neuen Arbeitsplatz waren nie besser. Die guten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt fördern auch die Bereitschaft zur Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denn bessere Perspektiven im neuen Job, ein Karrieresprung oder vielleicht die Aussicht auf einen Vollzeitarbeitsplatz sind dafür entscheidende Faktoren“, wirbt sie für die JOBAKTIV. „Bewerberinnen und Bewerber können hier spannende Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten ausloten, vielfältige Berufsperspektiven entdecken und Arbeitgeber persönlich von sich überzeugen.“



„Der Blick über den regionalen Tellerrand hinaus ist uns bei der JOBAKTIV in Wittenberg besonders wichtig“, verdeutlicht Dr. Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam. „Die Mobilität von Arbeitsuchenden endet nicht an einer Landesgrenze und Unternehmen in Potsdam-Mittelmark sind auch für Menschen aus der Nachbarregion Dessau-Roßlau-Wittenberg gut zu erreichen. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Diese Messe bietet daher interessante Perspektiven für eine berufliche Zukunft über die Landesgrenze hinaus, ohne die Heimatregion verlassen zu müssen.“



Die Kölling Glas GmbH und Co KG aus Linthe wird am 7. April nach Wittenberg reisen, um dort ihre Arbeits- und Ausbildungsmarktperspektiven zu präsentieren. Für Geschäftsführer Dr. Marcus Kölling liegen die Vorteile dieses neuen Ansatzes der Personalsuche auf der Hand: „Wir suchen motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einen abwechslungsreichen und technisch innovativen Umfeld im Team arbeiten möchten. Für uns ist die Messe eine große Chance, den Kreis der Personalrekrutierung auf ein größeres Umfeld zu erweitern und so zusätzliche Potentiale zu erschließen. Ich freue mich daher sehr, an der JOBAKTIV teilzunehmen und hoffe, dass das Ende der Messe für jemanden den Anfang einer beruflichen Zukunft bei uns bedeutet.“



Wann? Samstag, den 7. April 2018 von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Wo? Stadthaus Wittenberg, Mauerstraße 18 in 06886 Lutherstadt Wittenberg

