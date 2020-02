Pressemitteilung BoxID: 787489 (Agentur für Arbeit Karlsruhe)

Zurück in den Beruf - mit uns erfolgreich wiedereinsteigen

Telefonaktionstag der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt am 5. März 2020

Noch immer sind es überwiegend Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, um Kinder zu erziehen oder Angehörige zu pflegen. Doch auch immer mehr Männer nehmen eine Auszeit vom Berufsleben für eine Familienphase. Dabei gilt für alle, wenn sie wieder ins Berufsleben einsteigen möchten, erhalten sie Unterstützung von der Bundesagentur für Arbeit. Doch nicht allen Frauen und Männern, die in den Beruf zurückkehren wollen, ist diese Möglichkeit bekannt.



„In der Region Karlsruhe-Rastatt ist die Nachfrage nach Fachkräften weiterhin ungebrochen hoch. Deshalb wollen wir motivierte Frauen und Männer, die aus familiären Gründen nicht am Berufsleben teilhaben, zur Rückkehr ermutigen. Dabei beschäftigen sich viele mit der Frage, ob ihre Qualifikationen noch aktuell sind oder wie sie den Sprung von einem Minijob in eine sozialversicherungspflichte Beschäftigung schaffen“, erklärt Ingo Zenkner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, und ermutigt: „Wir können allen Interessierten für den beruflichen Wiedereinstieg zahlreiche Angebote machen – beispielsweise Weiterbildungen in Teilzeit, Übernahme von Betreuungskosten während Qualifizierungen sowie E-Learning-Plattformen in den unterschiedlichsten Berufsfeldern.“



Zu einer ersten unbürokratischen und unverbindlichen Kontaktaufnahme bieten die Agenturen für Arbeit in Baden-Württemberg am Dienstag, 5. März 2020 von 9 bis 15 Uhr, einen Telefonaktionstag an. Interessierte Frauen und Männer erreichen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 4 5555 00 das Service-Center der Bundesagentur für Arbeit. Nach Nennung des Kennworts „Telefonaktionstag“ und ihres Wohnorts werden sie direkt mit der für sie zuständigen Arbeitsagentur verbunden.



Hier erhalten sie Antworten zu den Fragen, wie der Wiedereinstieg klappt. Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Frau Patricia Montbrun-Löffler und ihre Kollegin Frau Jutta Kaysan, Wiedereinstiegsberaterin der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, informieren zudem über die vielfältigen Möglichkeiten auf dem regionalen Arbeitsmarkt und wie man Familie und Beruf unter einen Hut bringen kann. Fragen zur Berufswegeplanung sowie zu Qualifizierungsangeboten können ebenso geklärt werden.



Für Wiedereinsteigende und Berufsrückkehrende bietet die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt ganzjährig eine unverbindliche, individuelle und ausführliche Orientierungsberatung an. Terminvereinbarung jederzeit unter Karlsruhe-Rastatt.Wiedereinstieg@arbeitsagentur.de.

