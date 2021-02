In den vergangenen Monaten sind viele Unternehmen mit weiterführenden Fragen zum Thema Kurzarbeit auf den Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit zugekommen. Dabei ging es um Voraussetzungen, Anzeige, Antragstellung, Abrechnung und weitere inhaltliche Themen. Um den Fragen der Unternehmen einen Raum für schnelle und unbürokratische Antworten zu geben, bietet der Arbeitgeberservice im Form eines Online-Seminars Fragestunden zum Kurzarbeitergeld an.



Die Veranstaltungen finden statt am Donnerstag, den 25. Februar 2021 sowie am Donnerstag, den 11. März 2021, jeweils in der Zeit von 15:30 bis 16:30 Uhr.



Interessierte Unternehmen melden sich mit Nennung des Wunschtermins per E-Mail an Karlsruhe-Rastatt.242-Arbeitgeber-Service@arbeitsagentur.de für das Online-Seminar an.



Die Veranstaltungen sind kostenlos. Die Zugangsdaten zur virtuellen Vortragsplattform erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung.



Viele weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Interessierte jederzeit auch online unter: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/karlsruhe-rastatt/ags-onlineseminare.

(lifePR) (