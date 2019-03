Geänderte Öffnungszeiten am 02.04.2019

19.03.19

Am Dienstag, den 2. April 2019, sind alle Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt sowie die Berufsinformationszentren in Karlsruhe und Rastatt geschlossen. Aufgrund einer internen Veranstaltung können an diesem Tag keine Kundenanliegen angenommen werden. Für Kunden die aufgrund der Schließung die Arbeitsagentur erst am Folgetag aufsuchen können, ergeben sich keine leistungsrechtlichen Nachteile.



Ebenfalls geschlossen an diesem Tag ist das Jobcenter Landkreis Rastatt, mit den Geschäftsstellen in Rastatt, Bühl und Gaggenau. Die Jobcenter der Stadt Karlsruhe, des Landkreis Karlsruhe und der Stadt Baden-Baden sind regulär geöffnet.



Das Servicecenter der Arbeitsagentur ist wie gewohnt von 08:00 bis 18:00 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 4 5555 00 erreichbar.



Unabhängig von den Öffnungszeiten kann man sich auch online - unter www.arbeitsagentur.de/meine-eservices - über das gesamte Dienstleistungsangebot der Arbeitsagentur informieren, sich arbeitsuchend melden, Leistungen beantragen oder Kontakt zu seiner Beratungsfachkraft aufnehmen.

