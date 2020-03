Pressemitteilung BoxID: 788971 (Agentur für Arbeit Hamm)

Wie werde ich Physiotherapeut?

Infoveranstaltung im BiZ gibt Aufschluss

Die Aufgabe von Physiotherapeuten liegt darin, Menschen zu helfen, deren Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist. Dabei ist es wichtig, sehr gewissenhaft mit den Patienten umzugehen. So werden individuelle Behandlungspläne konzipiert und Trainings mit den Patienten durchgeführt.



Traditionell findet man Physiotherapeuten in Kliniken und Krankenhäusern, sie können jedoch genauso im Fitness- und Wellnessbereich, zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen oder in Fitnesscentern sowie als mobile Physiotherapeuten oder Betriebsphysiotherapeuten arbeiten. Wichtige Änderung: Seit dem 1. September 2018 übernimmt das Land NRW 70 Prozent der Ausbildungskosten.



Wer sich für das Berufsbild interessiert und gerne mehr erfahren möchte, kommt am Donnerstag, den 12. März um 15 Uhr ins BiZ der Arbeitsagentur Hamm (Bismarckstraße 2). Dann informiert Kathrin Trost von der GPS (Ganzheitlich orientierte Physiotherapie Schule Bergkamen GmbH) über Zugangsvoraussetzungen sowie Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten.



Die Veranstaltung ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden.

