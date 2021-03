Wer sich für eine Karriere im Polizeidienst interessiert und neugierig ist, was das Bundeskriminalamt macht und wie man dort einsteigen kann, erhält am Donnerstag, den 11. März, Antworten auf seine Fragen.



Die Einsatzmöglichkeiten und Aufgabengebiete im BKA sind vielfältig und reichen von Ermittlungen und Auswertungen über Schutzaufgaben und Kriminaltechnik bis hin zu Informationstechnik und mehr.



Ein Berater des BKA wird in einer digitalen Infoveranstaltung des BIZ das duale Studium Beamter/Beamtin Bundeskriminaldienst sowie Einstiegs- und Verwendungsmöglichkeiten vorstellen und Tipps zum Auswahlverfahren geben. Im Anschluss steht der Experte für individuelle Fragen zur Verfügung.



Die Veranstaltung findet statt am 11. März um 16 Uhr, eine Anmeldung ist im BiZ erforderlich unter 02381/910-1001 oder hamm.biz@arbeitsagentur.de.

