Kindergeld einfacher und schneller online beantragen

Ab sofort können Eltern ihr Kindergeld bequem und schneller online beantragen.

Die Antragstellung kann jederzeit und überall erfolgen –am PC, am Tablet oder Smartphone





Ab sofort können Eltern ihr Kindergeld bequem und schneller online beantragen: Der neue Antrag auf Kindergeld bei der Geburt eines Kindes ist der erste Schritt einer umfassenden Verbesserung der Online-Services der Familienkasse.



Schritt für Schritt werden weitere digitale Verbesserungen umgesetzt. Um die Online-Angebote für alle Kunden einfach nutzbar zu machen, wird in regelmäßigen Abständen Nutzerfeedback eingeholt, das direkt in die Weiterentwicklung einfließt.



Lutz-M. Cebulla begrüßt das neue digitale Verfahren: „Wir müssen den Erwartungen der Kunden entsprechen und neue Wege gehen. Digitalisierung bedeutet Umdenken. Deswegen haben wir für den neuen Kindergeldantrag auch das Gespräch mit werdenden Eltern gesucht und sie gefragt, was sie online von uns erwarten. Wenn alle Daten vorliegen, lässt sich so ein Kindergeldantrag schon per Handy auf dem Heimweg von der Entbindungsklinik stellen. Auch unser Aufwand wird dadurch minimiert und wir können die Abwicklung der Anträge langfristig sicherlich deutlich beschleunigen.“



Der Zitatgeber, Lutz-M. Cebulla, ist Leiter der Familienkasse NRW Nord.



Das Angebot, das laufend erweitert wird, steht auf www.familienkasse.de zur Verfügung und lässt sich auch vom aus Handy nutzen. Eltern können zwischen zwei Wegen wählen: Der Antrag kann online ausgefüllt und zu Hause ausgedruckt werden. Alternativ kann auch ein Ausdruck über die Familienkasse angefordert werden. In beiden Fällen ist es derzeit aus gesetzlichen Gründen noch notwendig, das Formular zu unterschreiben.

