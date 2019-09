Pressemitteilung BoxID: 765543 (Agentur für Arbeit Hamm)

Ausbildung und Studium in der Altenpflege

Die Altenpflege hat sich zur Beschäftigungsbranche der Zukunft entwickelt und der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften steigt stetig. Wer ältere und hilfsbedürftige Menschen betreuen oder pflegen und sie bei der Bewältigung ihrer alltäglichen Herausforderungen unterstützen möchte, findet in der Branche zahlreiche Beschäftigungsfelder.



Drei davon werden am Donnerstag, den 19. September, ab 16 Uhr vorgestellt:





Altenpfleger / Altenpflegerin

Betreuungskraft in Pflegeeinrichtungen

Duales Studium Pflege – Bachelor of Science





Die Veranstaltung findet im BiZ der Arbeitsagentur Hamm (Bismarckstraße 2) statt. Sie ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden.

