Pressemitteilung BoxID: 785702 (Agentur für Arbeit Chemnitz)

Nächste Woche: Ohne Termin zur Berufsberatung

Nach den Halbjahreszeugnissen beginnt für die Jugendlichen der Abgangsklassen die heiße Phase um die künftige Ausbildungsstelle. Wer noch keinen Ausbildungsplatz hat, sollte schnell mit der Berufsberatung Kontakt aufnehmen. Die nächsten zwei Wochen geht das ohne Termin.



In den Winterferien können Jugendliche dienstags und donnerstags ohne vorherige Anmeldung in die Berufsberatung kommen. Die Berater und Beraterinnen wissen genau, wo es noch freie Ausbildungsplätze gibt und unterstützen bei der Suche. Das Halbjahreszeugnis bringen die Jugendlichen am besten gleich mit und auch die Eltern sind herzlich willkommen.



Der Beratungsservice ist zu den Öffnungszeiten der Arbeitsagentur besetzt:



Dienstag, 11.2.20: von 08:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 13.2.20: von 08:00 bis 12:00 Uhr

Dienstag, 18.2.20: von 08:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 20.2.20: von 08:00 bis 12:00 Uhr



Agentur für Arbeit Chemnitz

Jugendberufsagentur - Berufsberatung

Heinrich-Lorenz-Straße 20

09120 Chemnitz

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (