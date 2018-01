Karriere in Uniform bei der Sächsischen Polizei

Die Landespolizei Sachsen sucht unter dem Motto „Verdächtig gute Jobs“ geeigneten Nachwuchs. Wer also eine Ausbildung oder ein Studium in Polizeiuniform anstrebt, der sollte das Info-Angebot am 16. Januar wahrnehmen. Welche Einstellungsvoraussetzungen für die Polizeilaufbahnen gelten, wie das Bewerbungsverfahren abläuft, die Karrierechancen sind und wo man einen ersten Einblick in die Polizeiarbeit bekommen kann, erläutern Experten der Polizei Sachsen im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Chemnitz. Interessierte sind herzlich dazu eingeladen.



Termin:

16. Januar 2018

Uhrzeit:

16.00 Uhr

Veranstaltungsort:

Agentur für Arbeit Chemnitz Berufsinformationszentrum (BiZ)

Heinrich-Lorenz-Straße 20

09120 Chemnitz



Um eine vorherige Anmeldung, telefonisch unter 0371 567 2202 oder per E-Mail über Chemnitz.BIZ@arbeitsagentur.de, wird gebeten.



Tipp in eigener Sache:

Auf der Homepage der Chemnitzer Jugendberufsagentur „Haus der Jugend“ unter www.hausderjugend-chemnitz.de können junge Leute weitere kompakte Informationen rund um die Themen Ausbildung, Studium, Arbeit und Beruf sowie zu Unterstützungsmöglichkeiten erhalten.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren