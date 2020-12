Vieles änderte sich in diesem Jahr, doch die Entscheidung zur Berufswahl bleibt. Für mehr als 1.000 Chemnitzer Schülerinnen und Schüler steht im nächsten Jahr der Übergang in die Ausbildung oder ins Studium an. Dieser Schritt muss gut überlegt sein. Eltern gelten noch immer als Vorbild und wichtige Unterstützer. Die Berufsberater und Beraterinnen empfehlen deshalb vor den Feiertagen allen Eltern: „Nutzen Sie die gemeinsame Zeit, um mit Ihren Kindern über die Berufswahl zu sprechen.“



Bei vielen Schülerinnen und Schülern besteht noch Unsicherheit, in welche Richtung es beruflich einmal gehen soll. Es ist eine Entscheidung, die nicht von jetzt auf gleich getroffen werden kann und die Unterstützung der Eltern hilft. Besonders Jugendliche, die 2021 die Schule beenden, sollten sich über den weiteren Weg im Klaren sein. Die freien Tage und die gemeinsame Zeit zu Weihnachten können helfen, einen beruflichen Fahrplan zu durchdenken.



Junge Menschen und ihre Eltern sind dabei nicht auf sich allein gestellt. Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Jugendberufsagentur Chemnitz unterstützen und haben alle Informationen zur Berufswahl parat. Sie helfen dabei, Ausbildungen oder Studienrichtungen zu finden, die zu den persönlichen Interessen und Fähigkeiten passen. Ebenso bestehen direkte Kontakte zu Firmen, die Azubis suchen. Sollte es mit der Ausbildung oder dem Studium noch nicht klappen, wird gemeinsam nach Alternativen gesucht. Ein umfangreiches Beratungsangebot, dass in der aktuellen Zeit auch via Videokommunikation, telefonisch oder online erfolgen kann.



Wege zur Kontaktaufnahme:



Terminanfrage Berufsberatung: Online-Formular

Telefon: 0800 4 5555 00 (kostenfrei) oder 0371 567 1991

E-Mail: Chemnitz.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Internet: www.arbeitsagentur.de/chemnitz oder www.hausderjugend-chemnitz.de



Check-U: Online die eigenen Stärken entdecken



Für alle, die gern online unterwegs sind und noch nicht genau wissen, wo ihre Stärken liegen, ist „Check-U“ genau das richtige. Das Erkundungstool ermittelt anhand psychologisch fundierter Testverfahren, Interessen und Stärken. Danach werden passende, berufliche Möglichkeiten vorgeschlagen.



Check-U steht unter https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt zur Verfügung.

(lifePR) (