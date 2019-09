Pressemitteilung BoxID: 767152 (Agentur für Arbeit Chemnitz)

Der Zoll im BiZ - Direkt persönlich punkten: Bewerbungsfrist endet bald

Am 17. September findet im Chemnitzer Berufsinformationszentrum eine Karriereberatung des Hauptzollamtes Erfurt statt. Eingeladen sind junge Menschen, die sich über eine Ausbildung oder ein Studium beim Zoll informieren möchten.

Endspurt ist angesagt: Bis 30. September können sich Interessierte noch bewerben.

Dann ist die Bewerbungsfrist für 2020 beendet.

Die Anmeldung ist erwünscht, weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist.



Beim Zoll gibt es gute Karrieremöglichkeiten und viele spannende Aufgaben. Ausbildung und Studium im mittleren und gehobenem Dienst, in der IT oder im Büro sind zu besetzen. Die Karriereberater informieren zu den verschiedenen Laufbahnen sowie zu den notwendigen Zugangsvoraussetzungen.

Alle Besucher haben die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen und sich direkt persönlich vorzustellen.



Auf einen Blick:



Wann: 17. September 2019 um 16:00 Uhr

Wo: Berufsinformationszentrum

Agentur für Arbeit | Heinrich-Lorenz-Str. 20 | 09120 Chemnitz

Was: Informationsveranstaltung des Hauptzollamtes Erfurt

mit folgenden Themen:





Ausbildung, Studium und Einsatzmöglichkeiten beim Zoll

Zugangsvoraussetzungen

Ablauf der Bewerbungsverfahren

Einblick in den Alltag bei der Zollverwaltung





Anmeldung: unter 0371/ 567 2202 oder unter Chemnitz.BIZ@arbeitsagentur.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (