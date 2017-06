AEGEAN erneut Gold Sponsor des Marathons in Limassol: Aktuell Sondertarife verfügbar / Meilengutschriften für erfolgreiche Läufer

Aegean Airlines, die größte Fluggesellschaft in Griechenland und Zypern, wird 2018 den Marathon von Limassol zum vierten Mal als Gold Sponsor unterstützen und Läufer ihrer Leidenschaft näher bringen. Die zwölfte Auflage der Sportveranstaltung findet am 18. März 2018 statt. Es werden fast 15.000 Teilnehmer aus Zypern, Griechenland und der ganzen Welt erwartet.



AEGEAN hat damit erneut die Ehre, Teil des wichtigsten sportlichen Events Zyperns zu sein, die athletische Zusammenkunft zu unterstützen und Teilnehmer zu inspirieren, ihr Bestes zu geben.



Aus diesem Anlass bietet die Airline ab sofort einen Rabatt von bis zu 20 Prozent auf Flugtickets nach Zypern. Die Sondertarife sind bis zum 19. Juni 2017 buchbar und gelten für Reisen im Zeitraum 6. November 2017 bis 21. März 2018. Das Angebot gilt innerhalb des gesamten internationalen Streckennetzes von AEGEAN von und nach Larnaka.



Zusätzlich profitieren alle Mitglieder des Vielfliegerprogramms Miles+Bonus, die am Marathon von Limassol teilnehmen wollen, von einem Rabatt von 50 Prozent auf die Frühbücher-Registrierung. Sie erhalten zudem für ihre erfolgreiche Teilnahme Meilenvergütungen im Bonusprogramm - abhängig von der Distanz, welche sie zurücklegen:



5 km zurückgelegte Strecke in Limassol entsprechen einer Vergütung von 500 Meilen bei Miles+Bonus



10 km zurückgelegte Strecke in Limassol entsprechen einer Vergütung von 1.000 Meilen bei Miles+Bonus



21 km zurückgelegte Strecke in Limassol entsprechen einer Vergütung von 2.100 Meilen bei Miles+Bonus



42 km zurückgelegte Strecke in Limassol entsprechen einer Vergütung von 4.200 Meilen bei Miles+Bonus

AEGEAN AIRLINES S.A

AEGEAN, Mitglied der Star Alliance, ist Griechenlands größte Airline, die ihre Gäste von ihrer Gründung im Jahr 1999 bis heute mit umfassendem Service und Premiumqualität auf der Kurz- und Mittelstrecke überzeugt. AEGEAN führt im Sommerflugplan 2017 wöchentlich bis zu 129 Nonstopflüge aus Deutschland (München, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Hamburg, Berlin-Tegel und Kassel-Calden), Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich und Genf) nach Griechenland durch. Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Olympic Air bietet AEGEAN komfortable Weiterflüge zu über 33 Zielen innerhalb Griechenlands und zu insgesamt 145 Destinationen in 40 Ländern an. An Bord der 61 modernen und umweltfreundlichen Flugzeuge genießen Passagiere kostenfreie Getränke und warme Menüs sowie die typisch griechische Herzlichkeit und Gastfreundschaft. AEGEAN wurde 2016 zum siebten Mal mit dem Skytrax World Airline Award als „Beste Europäische Regionalfluggesellschaft“ ausgezeichnet. AEGEAN verfügt gemäß einer Auszeichnung des manager magazins außerdem über die „Beste Economy Class“.



Flüge sind unter www.aegeanair.com buchbar.

