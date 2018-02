Pushing The Limits

.



Ausstellung: 17. März – 7. Juni 2018

Eröffnung: Freitag,16. März 2018, 18.30 Uhr

Ausstellungsort: Aedes Architekturforum, Christinenstr. 18–19, 10119 Berlin

Öffnungszeiten: Dienstag–Freitag 11–18.30 Uhr, Sonntag–Montag 13–17 Uhr



Mit ihrer ersten umfassenden Werkschau stellt Aedes das junge Architekturbüro NKBAK der Partner Nicole Kerstin Berganski und Andreas Krawczyk vor, dass im Jahre 2007 in Frankfurt am Main gegründet wurde. Das „Weiterdenken“ und alle Möglichkeiten aus­zuschöpfen, um für den Gebrauch die beste, manchmal auch unerwartete Lösung zu finden, zeichnet die Arbeitsweise des Büros aus. Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl ihrer Projekte, u.a. das Haus am See, Haus Rohrbach und die Europäische Schule - alle in und um Frankfurt am Main. Drei weitere Schulprojekte in Berlin befinden sind aktuell im Bauprozess. Der Holzmodulbau der Europäischen Schule wurde vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt / DAM unter die 24 besten Bauten in Deutschland 2017 gewählt und vom Land Hessen mit dem Holzbaupreis 2015 ausgezeichnet.



Mit ihrer ersten umfassenden Werkschau stellt Aedes das junge Architekturbüro NKBAK aus Frankfurt am Main vor. Die Partner Nicole Kerstin Berganski und Andreas Krawczyk haben sich als Mitarbeiter im Büro Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA, Tokio, Japan kennengelernt und gründeten 2007 das gemeinsame Büro NKBAK. Seither konnten sie von Wochenendhäusern bis hin zu Kindertagesstätten und Schulbauten, Projekte in verschiedensten Maßstäben realisieren. Von Beginn an verbanden beide die praktische Architektentätigkeit mit der akademischen Lehre z.B. am KIT Karlsruhe, an der Universität Kassel und der TU Darmstadt.



Die realisierten Projekte von NKBAK zeugen jeweils sowohl von großem, räumlichem Gespür, als auch von tiefem Verständnis um die Anwendung modernster Bautechniken. Neben den klassischen Materialien wie Beton und Ziegel haben die Architekten die Möglichkeiten des Holzbaus als zentrales Element ihrer Baukunst entdeckt und facettenreich weiterentwickelt. Dafür wurden sowohl der klassische Holzbau als auch moderne Techniken der Modulbauweise virtuos zum Einsatz gebracht.



Nicole Kerstin Berganski und Andreas Krawczyk wurden zahlreiche Auszeichnungen verliehen u.a. der iF Communication Design Award 2010 des World Design Guide, Basel und der German Design Award 2012, des Rats für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz, Frankfurt. Der Holzmodulbau der Europäischen Schule wurde vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt / DAM unter die 24 besten Bauten in Deutschland 2017 gewählt und vom Land Hessen mit dem Holzbaupreis 2015 ausgezeichnet.



Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl realisierter und zur Zeit im Bau befindlicher Projekte, u.a. das Haus am See, Haus Rohrbach und die Europäische Schule - alle in und um Frankfurt am Main. Drei weitere Schulprojekte in Berlin befinden sind aktuell im Bauprozess. In zahlreichen Bildern, Modellen, Plänen und Videos erläutert die Ausstellungsinstallation die Bezugnahme der einzelnen Projekte auf die Voraussetzungen und Herausforderungen der Bauaufgabe am Ort, die gewünschte Nutzung und die gestalterisch, räumliche sowie baulich konstruktive Umsetzung im gewählten Material.



Vielfach sind ihre Bauten verblüffende Passstücke innerhalb des baugesetzlichen Rahmens, z.B. eines ehemaligen Bestandsgebäudes. Ausgangspunkt ist dabei immer der jeweilige Kontext und die geplante Nutzung, die eine eigens entwickelte Architektur und damit einen sehr bewusst gestalteten und neuen Ort entstehen lässt. Jeder Aufgabe nähern sich die Architekten unvoreingenommen, ohne bereits feststehende Gestaltungs- und Lösungsansätze. Das



„Weiterdenken“ und die Möglichkeiten auszuschöpfen, um für den Gebrauch die beste, manchmal auch unerwartete Lösung zu finden, zeichnet die Arbeitsweise des Büros aus.



Zur Ausstellung erscheint ein Aedes Katalog.



Weitere Informationen zur Ausstellung unter www.aedes-arc.de



Zur Eröffnung sprechen:



Dr. h.c. Kristin Feireiss Aedes, Berlin



Matthias Sauerbruch, Sauerbruch Hutton Architects, Berlin



Nicole Kerstin Berganski und Andreas Krawczyk, NKBAK, Frankfurt/Main

