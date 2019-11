Pressemitteilung BoxID: 777153 (AdmiralDirekt.de GmbH)

Neuer Look für AdmiralDirekt

Passend zur Wechselsaison hat AdmiralDirekt einen neuen Markenauftritt, eine neue Website und neue Online-Services gelauncht.



So mussten das „.de“, der Hut und die Welle einem neuen, schlichten Design weichen. Außerdem hat die Farbe der Konzernmutter, der renommierten Itzehoer Versicherungen, Einzug ins Markenbild erhalten. Der neue Markenauftritt folgt so den Erfordernissen einer modernen, digitalen Marke.



Digitale Prozesse werden immer wichtiger. Bereits 90% der Kunden von AdmiralDirekt nutzen das Kundenportal. Trotzdem: AdmiralDirekt will nicht auf den persönlichen Service verzichten. Das neue Markenbild soll das unterstreichen. Das „Direkt“ im Markennamen steht bei AdmiralDirekt für digital und persönlich. „Uns ist es wichtig, auch als Direktversicherer für unsere Kunden den optimalen Service zu bieten. Ganz so, wie der Kunde ihn braucht. Ob digital über unser Kundenportal oder persönliche Beratung am Telefon – der Kunde hat die Wahl“, so Thomas Vogel weiter. Durch das neue Markenbild wird das „Direkt“ bewusst in den Vordergrund gestellt. Ein helleres, jüngeres Blau zusammen mit dem leuchtenden Grün der Konzernmutter: Für AdmiralDirekt eine perfekte Kombination.



Gleichzeitig hat AdmiralDirekt eine neue Website gelauncht, die den neuesten Anforderungen der User und Suchmaschinen entspricht. Usability ist AdmiralDirekt dabei besonders wichtig: Ein gutes Online-Erlebnis und eine übersichtliche Menüführung sollen dem Nutzer helfen, noch schneller zum gewünschten Ziel zu kommen. Mit der neuen Online-Schadenmeldung hat AdmiralDirekt einen weiteren Service für die Kunden geschaffen. Unkompliziert und ohne lästigen E-Mail Verkehr können Versicherte und Geschädigte ab sofort online alle erforderlichen Angaben machen und Fotos des Schadenfalls hochladen. Das sorgt für eine beschleunigte Schadenabwicklung auf beiden Seiten.



Der Relaunch wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Cocomore durchgeführt. „Besonders hat uns die Bereitschaft zur Umsetzung innovativer Vorschläge und die agile Arbeitsweise bei AdmiralDirekt beeindruckt“, so Executive Board Member Marc Kutschera. „Es hat einfach Spaß gemacht, gemeinsam mit dem Experten-Team von AdmiralDirekt, die Dinge neu zu denken“, fügte Kutschera noch hinzu.



Thomas Vogel, Geschäftsführer von AdmiralDirekt, ist zufrieden: „Wir erhalten durchweg positives Feedback von unseren Kunden. Das freut uns natürlich sehr.“ Fertig in Sachen Optimierung ist AdmiralDirekt aber noch nicht. Weitere Online-Services sollen in Kürze folgen.





