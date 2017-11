Offizieller Spielball der FIFA WM 2018™: adidas präsentiert den Telstar 18

adidas hat heute den offiziellen Spielball für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ vorgestellt. Der Telstar 18 zollt dem ersten Weltmeisterschafts-Ball von adidas Tribut: dem Telstar, der 1970 in Mexiko zum Einsatz kam. Vor der Einführung des Farbfernsehens war das Spielgerät mit schwarzen Fünf- und weißen Sechsecken eine echte Design-Revolution gewesen.



48 Jahre später glänzt der Telstar 18 mit der aktuellsten Technologie, einem neuen Panel-Design und einer optimierten Oberflächenstruktur, um bestmögliche Spielbarkeit und den perfekten Grip auf russischem Rasen zu gewährleisten. Spitzenteams wie Real Madrid, Ajax Amsterdam, Manchester United oder die argentinische Nationalmannschaft haben den Ball ausgiebig getestet. Bei der Entwicklung wurde neben maximaler Performance und einer möglichst langen Lebensdauer auch auf Nachhaltigkeit geachtet, unter anderem bei der Verwendung recycelter Materialien in der Verpackung.



Ein technisches Highlight macht den Telstar 18 zum innovativsten WM-Ball aller Zeiten: Dank eines integrierten NFC-Chips können Fans via Smartphone personalisierte Inhalte abrufen und mit einer Community auf der ganzen Welt interagieren. Roland Rommler, Category Director für Fußball-Produkte bei adidas: „Mit dem überarbeiteten Panel-Design und der Integration eines NFC-Chips setzt der Telstar 18 neue Maßstäbe in Sachen Produktinnovation und Design.“



Der Spielball der Fußball-WM 2018 feiert beim Testspiel zwischen Russland und Argentinien am 11. November 2017 Premiere und wird bei ausgewählten Händlern sowie unter adidas.de/Fussball​ erhältlich sein. Weitere Informationen gibt es auf Facebook​, Twitter​ und Instagram​​.

