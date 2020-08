Pressemitteilung BoxID: 810382 (adidas AG)

Jersey für den Weg zum nächsten Titel - Das neue FC Bayern Champions-League-Trikot

adidas und der FC Bayern München haben heute das neue Champions-League-Trikot präsentiert.



Das neue Dress soll Spieler und Fans des FC Bayern auf ihrer Mission begleiten, den sechsten Titel in der UEFA Champions League zu gewinnen. Das rote Rauten-Design in handbemalter Optik greift nicht nur das Muster der Außenfassade der heimischen Allianz Arena auf, sondern auch jenes im Vereinswappen und der bayerischen Flagge. Wie bereits beim Heim- und Auswärtstrikot ist der traditionelle Schriftzug „Mia san mia“ im Nackenbereich integriert. Ergänzt wird das Outfit durch schwarze Hosen und Stutzen.



Erhältlich ist es ab sofort exklusiv im adidas Online-Shop, im FC Bayern Online Store sowie in ausgewählten adidas und allen FC Bayern Stores sowie ab 17. August im Fachhandel. Der Preis für das Trikot liegt bei 89,95 EUR (Kinder: 69,95 EUR). Die Authentic-Version der Profispieler, die eine funktionale Passform sowie die adidas HEAT.RDY-Technologie aufweist, ist für 129,95 EUR erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter adidas.de/fussball und fcbayern.com.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (