ADI Stuttgart erweitert den Beirat: Andreas Engelhardt, Vorstandsvorsitzender der GWG, als neues Beiratsmitglied berufen Stuttgart, April 2018

Die ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH hat ihren Beirat am Standort Stuttgart um Andreas Engelhardt, Vorsitzender des Vorstands der GWG AG, erweitert.



Der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler und Bankkaufmann leitet seit Oktober 2014 die mittelständische GWG-Gruppe, eine auf Wohnimmobilien spezialisierte Tochtergesellschaft der R+V Versicherungsgruppe mit einem bundesweiten Bewirtschaftsungsvolumen von derzeit rund 16.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Zuvor war Engelhardt als Projektentwickler bei NILEG (heute GAGFAH GROUP), in leitender Tätigkeit bei Deka Immobilien Investment GmbH und von 2006 bis 2014 Geschäftsführer der Prelios Deutschland GmbH, bzw.nach Verkauf des Geschäftsbereichs für die BUWOG-Gruppe, tätig.



Simone Ulmer, Geschäftsführerin der ADI: ”Herr Engelhardt, als Vertreter der Wohnungswirtschaft, verstärkt unseren Beirat um eine weitere Kompetenz. Er bringt fachlich die starke Bedeutung und Verantwortung der Wohnungswirtschaft mit ein sowie persönlich seinen Elan und die Freude an einer zusätzlichen Aufgabe als Beirat für die ADI Stuttgart.”



„Die berufsbegleitende Qualifizierung unseres Führungsnachwuchses gewinnt für uns immer mehr an Bedeutung. Die ADI leistet hier seit Jahren hervorragende Arbeit. Ich freue mich sehr, als neues Beiratsmitglied die Ausgestaltung der Studieninhalte mit zu begleiten und so die sich wandelnden Anforderungen der Wohnungswirtschaft im Studium repräsentiert zu wissen“, so Andreas Engelhardt.



Der wissenschaftliche Leiter der ADI, Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS und Simone Ulmer, geschäftsführende Gesellschafterin der ADI und verantwortlich für den Standort Stuttgart, freuen sich über die Neugewinnung und Zusammenarbeit mit dem Beirat der ADI am Standort Stuttgart.



Die strategische Weiterentwicklung der ADI und die inhaltliche Unterstützung der Studiengänge sind ein laufender Prozess und eines der Kernelemente im Tätigkeitsfeld des Beirats. Ziel ist, die ADI als offenes System zu gestalten und zu leben sowie durch die laufende Kontrolle des Beirats an die Veränderungen in Theorie und Praxis anzupassen.



Der Beirat der ADI Stuttgart setzt sich zusammen aus:



Dr. Walter Döring - Wirtschaftsminister a.D. des Landes Baden-Württemberg;



Andreas Engelhardt - Vorstandsvorsitzender, GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG, Stuttgart;



Thomas Ertl - Bereichsleiter Immobilien, Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Kirchheim/Teck;



Prof. Dr. Kurt M. Maier - Studiendekan MBA Management and Finance / Real Estate / Production, Direktor des Institutes Campus of Finance an der HfWU in Nürtingen;



Stephan Pflumm - Senior Projektmanager, Phoenix Real Estate Development GmbH, Stuttgart (Projektarbeitsbetreuer);



Christiane Stoye-Benk – Württembergische Notariatsassessorin, Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft, Stuttgart;



Frank Peter Unterreiner – Herausgeber Immobilienbrief Stuttgart

ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH

Die ADI Akademie der Immobilienwirtschaft wurde 1998 auf der Basis eines Kooperationsvertrages mit der Berufsakademie Stuttgart (heute DHBW) gegründet, um immobilienwirtschaftliche Fortbildung auf Hochschulniveau zu ermöglichen. Mit Genehmigung des baden-württembergischen Wissenschaftsministeriums und gemeinsam mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg verleiht die ADI den Abschluss "Diplom-Immobilienökonom/in (ADI)". Das Studium ist sowohl von der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) akkreditiert, als auch von der FIBAA (die FIBAA ist eine europäische, international ausgerichtete Agentur für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in der wissenschaftlichen Bildung) mit 50 ECTS-Punkten zertifiziert. Die ADI ist eine renommierte und etablierte Weiterbildungseinrichtung der Immobilienwirtschaft mit 64 abgeschlossenen Studienjahrgängen. Standorte sind Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart. Führende Unternehmen der Immobilienwirtschaft sind mit der ADI durch Ausbildung und Lehrauftrag verbunden. Um Unternehmen bei ihren Weiterbildungsaktivitäten zu unterstützen, bietet die ADI zusätzlich zahlreiche Seminare sowie individuelle Inhouse-Schulungen an.

