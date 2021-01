FootJoy, die Golfschuhmarke Nr. 1, stellt ultimativen Komfort auf und abseits des Platzes mit dem brandneuen FJ Stratos vor.



Der FJ Stratos ist ein innovativer Schuh ohne Spikes, der speziell für den Golfsport entwickelt wurde. Er verbindet bislang unerreichte Dämpfung - einschließlich der Rückführung von Energie - mit herausragender Traktion und superweichem Lederobermaterial.



STRATOFOAM DÄMPFUNGSSYSTEM



Im Kern verfügt der FJ Stratos über ein neues von FootJoy entwickeltes Material – StratoFoam –, ein patentiertes geschäumtes Zwischensohlenmaterial aus einer speziellen EVA/Polyolefin-Mischung. Es stützt und dämpft unter allen Golfbedingungen optimal, sowohl während des Schwungs als auch beim Gehen und absorbiert Stöße nicht nur, sondern gibt auch Energie zurück.



NEUE VERSATRAX+ LAUFSOHLE



Die brandneue VersaTrax+ Außensohle überzeugt durch optimierte Traktion bei allen Boden- und Wetterbedingungen. Das Profilmuster wurde so entwickelt, dass es eine hohlraumfreie „Anti-Channeling" -Traktion bietet. Möglich wird dies durch zwei Dinge: Zum einen ist das Design der Traktionspunkte nicht linear, so dass sich Rasen oder Schmutz in der Außensohle gar nicht erst vermehrt ansammelt und dadurch maximaler Kontakt zwischen Schuh und Boden erhalten bleibt. Zum anderen sind die Traktionspunkte in jeweils unterschiedlichen Winkeln angeordnet, so dass immer ein freies Traktionselement gefunden wird, das den Boden greift und ein Verrutschen begrenzt.



Die neue Außensohlenkonfiguration arbeitet mit TPU-Komponenten in verschiedenen Härtegraden - härteres TPU für den Grip auf dem Platz und weicheres TPU für die Traktion auf härteren Oberflächen wie Asphalt – das macht den FJ Stratos zum vielseitigsten Schuh der aktuellen FJ-Kollektion.



Die innovative Konstruktion des FJ Stratos liefert Leistung auf Tour-Niveau. In einem kürzlich durchgeführten Test zur Rasen- und Grünfreundlichkeit der Cornell University war darüber hinaus der FJ Stratos der besten bewertete Schuh seiner Klasse.



SUPER SOFT, SUPER GESCHMEIDIG



Im FJ Stratos ist hochwertiges weiches Premium-Leder von Pittards® (England) im Obermaterial verarbeitet. Ein spezielles Gerbverfahren gibt ihm seine ultraluxuriöse, geschmeidige Optik und Haptik. Die



Passform ist „athletisch“ und orientiert sich an Sportschuhen für Rundumkomfort, hat eine eingenähte Zunge sowie eine verstärkte Ferse zur Stabilisierung des hinteren Fußes.



MERKMALE & VORTEILE



Obermaterial: Ultrasoftes NappaLuxe Premiere-Leder von Pittards



Zwischensohle: Neuer StratoFoam: Geschäumtes neues Mittelsohlenmaterial für maximierten Komfort



Einlegesohle: PU FitBed® mit Einlegesohle aus Kork – optimiert Dämpfung und Fußklima



Laufsohle: VersaTrax+ für Traktion und Grip in jeder Lage



Leisten:



Lane (Herren)



Performa (Damen)



Beide bieten großzügig Raum im Vorfuß



1 Jahr Garantie auf Wasserdichtigkeit



MODELLE



HERREN: Weiß, Grau, Marine, Grau, Cognac



DAMEN: Weiß & Grau, Blau & Grün, Silber, Rot



VERFÜGBARKEIT UND PREIS



Januar 2021



UVP: 199,00 €



RICHARD FRYER, LEITER PRODUKTMANAGEMENT, FJ SCHUHE:



„Ein Golfschuh muss den Fuß mit dem Untergrund verbinden, auf dem man steht. Das klare Feedback unserer Zielgruppe lautet aber, dass er darüber hinaus auch außergewöhnlichen Komfort bieten soll.“



Weitere Informationen unter:



https://www.footjoy.de/

