Silvester und der Jahreswechsel werden diesmal anders gefeiert werden. Keine Partys, keine Menschenansammlungen, keine Restaurantbesuche und auch kein gemeinsames Feiern angesichts der allgegenwärtigen Corona-Pandemie. Um die Zahlen wieder auf ein erträgliches und verkraftbares Maß zu senken hat die Politik reagiert und einen umfassenden Lockdown angeordnet. Selbst Verwandtschaftsbesuche sind derzeit nur begrenzt möglich. Auf den Verkehr hat das ebenfalls unmittelbare Auswirkungen. So wird es dieses Mal rund um den Jahreswechsel sehr ruhig werden.



Der Verkehr in den Ballungsräumen konzentriert sich auf den Einkauf des täglichen Bedarfs und die Verkehrsbelastung in den Innenstädten wird erheblich geringer ausfallen als in den Vorjahren. Insbesondere sind am Mittwoch- und Donnerstagvormittag Wartezeiten vor den Parkhäusern und auf den Parkplätzen der Supermärkte einzuplanen.



WICHTIGER HINWEIS: Da die Entwicklung generell sehr dynamisch ist und sich die Voraussetzungen jederzeit ändern können, rät der ACE auch weiterhin dazu, sich rechtzeitig vor notwendigen Fahrten umfassend beim Auswärtigen Amt zu informieren. Dabei sollte dringend auch die eventuelle Ausweisung innerdeutscher Risikogebiete beachtet werden. Für die Rückkehr und Fahrten innerhalb Deutschlands empfiehlt es sich, die genauen Bestimmungen der jeweiligen Bundesländer zu kennen. Einen Überblick über alle derzeitigen Risikogebiete, den aktuellen Kenntnisstand über das Virus und Verhaltensempfehlungen stellt das Robert-Koch-Institut bereit. Der ACE Auto Club Europa fasst diese Reisewarnungen und weitere häufig gestellte Fragen rund um die Corona-Pandemie übersichtlich auf seiner Webseite zusammen.



Übersicht der einzelnen Tage mit Einschätzung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens:



Mittwoch 30.12.: Haupteinkaufstag zur Deckung des täglichen Bedarfs. Rund um die Supermärkte und sonstigen Läden des Grundbedarfs, wie Drogerien, Apotheken und ähnliche kann es zu Wartezeiten kommen. In den Innenstadtbereichen werden entsprechend volle Straßen und Parkplätzen vor den Geschäften erwartet. Auf den Fernstraßen sind keine Störungen zu erwarten.



Donnerstag 31.12.: An Silvester ist am Vormittag das gleiche Szenario zu erwarten, ab den Mittagsunden wird es ruhiger.



Freitag 1.1.: An Neujahr wird es sehr ruhig sein und wenig Verkehr auf den Straßen.



Samstag 2.1.: Etwas mehr Verkehr auf den Straßen rund um die Lebensmittelmärkte. Auf den Fernstraßen wird normales Verkehrsgeschehen erwartet.



Sonntag 3.1.: Ab den Nachmittagsstunden kann es zu etwas mehr Verkehr auf den Fernstrecken kommen. Es ist dennoch kaum mit Staus zu rechnen.



Montag 4.1. bis Freitag 8.1.: Sehr ruhiges Verkehrsgeschehen auf allen Straßen.



Samstag 9.1.: Auch am Samstag sind keine Staus zu erwarten.



Sonntag 10.1.: Ab den Mittagstunden kann es etwas dichteren Verkehr auf den Fernstraßen durch rückreisende Pendler geben.



Detaillierte Informationen zu Strecken mit erhöhtem Verkehrsaufkommen in Deutschland und dem europäischen Ausland finden sich hier.





Nach der Umstellung der Wetterlage hin zu herbstlicher, regional teilweise winterlicher Witterung haben sich auch die Verkehrsbedingungen geändert. Zur optimalen Vorbereitung stellt der ACE Auto Club Europa zahlreiche Ratgeber zur Verfügung, die helfen, die Teilnahme am Verkehrsgeschehen in jeder Situation beherrschbar und sicherer zu machen. Der ACE bietet seinen Mitgliedern bei Pannen oder Unfällen rund um die Uhr Hilfestellung, die durch entsprechende Notfallpläne und die Abstimmung mit den Partnern auch in der momentanen Situation jederzeit gewährleistet ist.



Zur Reiseplanung lohnt es sich ebenfalls, auf die Mobilitäts-App des ACE Auto Club Europa zurückzugreifen. Diese ermöglicht ein frühzeitiges Ausweichen bei längeren Staus und zeigt an, ab wann sich bei Störungen des Verkehrsflusses eine Ausweichstrecke lohnt.



Aktuelle Lageberichte der Alpenpässe:

Sämtliche Alpenpässe mit Winterschließung sind gesperrt. Die Schneefälle in den vergangenen Wochen haben zudem zu etlichen weiteren kurzfristigen Sperrungen geführt. Ein Blick auf die Alpenstraßen-Übersicht des ACE unter ace.de/alpenpaesse bietet zu Straßenzustand, Winterausrüstungs- oder Schneekettenpflicht, sowie situationsbedingte weitere Sperren von Alpenpässen tagesaktuelle Informationen.



Weitere Informationen: Zum vollständigen Verkehrslagebericht

