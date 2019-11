Pressemitteilung BoxID: 777431 (ACCOR Hospitality Germany GmbH)

Abenteuerliches Afrika mit Stil in den Fairmont Hotels

Afrika hat in jüngster Zeit als Reiseziele an Bedeutung gewonnen - Nationalparks, afrikanische Kultur und exotische Wildtiere bieten ein Rundumpaket für Abenteuer. „Unsere Destinationen im östlichen und südlichen Afrika gelten als beliebte Reiseziele für unsere anspruchsvollen Gäste“ erklärt Yigit Sezgin, Chief Commercial Officer Accor Middle East & Africa. Accor reagiert auf die Reisetrends mit einer individuellen Zusammenstellung von Lifestyle, Gastfreundschaft und Erlebnissen „Unsere deutschen Gäste können in diesem Winter das Beste von Afrika und dem Indischen Ozean entdecken, ob sie nun in einem Spa- oder Wellness Retreat wohnen, eine kulinarische Reise mit Freunden unternehmen oder das Abenteuer ihres Lebens bei einer Safari und einem luxuriösen Hüttenaufenthalt erleben wollen“, so Yigit Sezgin.



In Fairmont Mount Kenia übernachten Gäste in Lodges im Jagdschloss-Stil, die als Basis für Entdeckerreisen dienen, um sich dann mit dem Jeep oder auf dem Pferderücken auf die Suche nach den Big Five begeben. Wer es naturnaher mag, nächtig in Luxuszelten im Fairmont Mara Safari. Traditionelle Gerichte genießen die Gäste hier mitten in der Savanne unter den Sternen. Eine acht-tägige Reise mit Meet-and-Greet-Services, allen Inlandsflügen, ausgewählten regionalen Buffets und einen Aufenthalt in drei verschiedenen Hotels ist ab 6.000 US-Dollar pro Person buchbar. Gültig bis zum 31. Dezember 2020, buchbar über www.fairmont.com.



Nachhaltiger ECO-Tourismus mit Mantis



In Südafrika bietet Accor mit den ausgefallenen Locations von Mantis exklusiven Urlaub für Naturliebhaber. Die auf Naturschutz ausgerichteten Luxuslogen versprechen authentische Abenteuer mit aufregenden Begegnungen - natürlich immer auf der Spur der Big Five. Diesen Winter profitieren Gäste besonders von den Mantis Eco Escapes Angeboten: Urlaub in der Founders Lodge by Mantis, gelegen in einem privaten Park neben dem Shamwari Game Reserve am Ostkapp, gibt es bei drei Nächten zum Preis von zwei. So entfliehen Abenteurer bereits ab 248 Euro pro Nacht in die afrikanische Wildnis und genießen eine aufregenden Allrad-Safari sowie anschließend anspruchsvolle, regionale südafrikanische Küche.



Hingegen erleben Gäste der Umfolozi Big Five Game Reserve by Mantis im Herzen des Kwa-Zulu Natal Parks ursprüngliches, natürliches Buschland und lernen die Gebräuche und Lebensweise der Zulu-Häuptlinge kennen. Die Stammesführer schützten die Tiere vor Wilderern und kümmern sich um einen achtsamen Umgang bei den Besuchern der Savanne. Buchungen sind ab 467 Euro pro Nacht in der Luxuslodge Umfolozi buchbar.



Inspirierender Indischer Ozean mit Sofitel



Mauritius und die Seychellen zählen zu den beliebtesten Reisezielen im Indischen Ozean, denn die idyllischen Strände mit romantischen Spas ziehen besonders Paare in den Flitterwochen an. Das Luxus-Retreat SO/ Mauritius bietet elegante Poolvillen, erlesene Wellness-Behandlungen, unvergessliche Dinners oder spannende Begegnungen mit den majestätischen Meeresschildkröten.



Outdoor-Fans und Familien erleben im Hotel Sofitel l'Imperial Mauritius ein einmaliges Angebot aus Natur, Kultur, Wassersport, Golf und Resort-Aktivitäten mit exquisiter, lokaler Küche, einem preisgekrönten Spa, Kinderbetreuung und Edutainment wie eine Tierwanderungen mit Löwen. Sonnensuchende residieren im Sofitel Mauritius ab 195 Euro pro Nacht inklusive Frühstück und exklusiven Zugang zu ausgewählten Wellnesseinrichtungen und ab 220 Euro pro Nacht im SO/ Mauritius. Kinder bis 12 Jahre nächtigen kostenfrei im Zimmer der Eltern.



Buchung und weitere Informationen über www.accor.com.

