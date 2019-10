Pressemitteilung BoxID: 770825 (Acamed Resort GmbH)

Wohlfühlen und mit allen Sinnen genießen - Wellness-Tage im Acamed Resort in Nienburg an der Saale

Wellness ist eine Lebenseinstellung und viel mehr als ein Trend. Wellness nährt den Körper und die Seele. Im Vordergrund steht dabei, sich verwöhnen zu lassen, Kräfte zu sammeln, sich Zeit zu nehmen für die schönen Dinge im Leben und einfach zu genießen. Wellness steht für bewusst erlebte Streicheleinheiten für Körper, Geist und Seele. Gerade im Herbst und im Winter kann man das besonders gut gebrauchen, denn es ist früh dunkel, ungemütlich und kalt. Da gibt es nichts Schöneres, als sich in einer heißen Sauna aufzuwärmen und anschließend am Kamin ein Glas Wein zu genießen und sich dann in ein kuscheliges Bett zu legen.



Der Herbst und der Winter ist genau die richtige Zeit für ein paar Tage Wellness. Einfach dem grauen kalten Wetter entfliehen und es sich gemütlich machen. Das 3-Sterne superior Acamed Resort Nienburg in der Nähe der historischen Residenzstadt Bernburg punktet nicht nur mit seiner einmaligen Lage direkt an einem See inmitten des Salzlandkreises, sondern auch mit einem gemütlichen und stilvollen SPA-Bereich, der erst im vorletzten Jahr neu eröffnet wurde. Der Wellness & SPA-Bereich „Salzkristall“ bietet auf über 250 qm vier verschiedene Saunen, Eisbrunnen, Erlebnis-Duschen, einen Ruhebereich, einen Außen-Whirlpool, vielfältige Kosmetik- & Massageangebote, einen Sandstrand mit Strandkörben, Yoga & Nordic-Walking sowie eine Steganlage mit Booten.



Die große Panoramasauna und der Außen-Whirlpool bieten einen fantastischen Blick direkt auf den See. Ein einmaliger Ausblick, bei dem man die Gedanken schweifen lassen und einfach nur genießen kann. In den Schwebeliegen des Ruheraums fühlt man sich wieder wie ein Baby. Das leichte Schaukeln lässt einen tiefer und tiefer in die Erholung eintauchen. Das „Bademantel-Restaurant“ lädt ganz leger zum Mittagessen ein. Kein lästiges Umziehen und chic machen ist hier erforderlich. Der Bademantel tut es auch.



Und wer gerne etwas unternimmt und entdecken will, kann sich von den umliegenden Städten, wie z. B. Quedlinburg, Wernigerode, Wittenberg, Halle und Magdeburg inspirieren lassen. Sie sind nicht weit entfernt vom Resort und bieten historische Stadtbilder, die unter anderem auch zum UNESCO Weltkulturerbe gehören. Besonders schön ist ein Besuch zur Vorweihnachtszeit. Da kann man gleich auf den zahlreichen einmaligen Weihnachtsmärkten einen Bummel machen.



Damit die Gäste ein Rund-um-Sorglos-Paket genießen können, bietet Acamed Hoteldirektor und Geschäftsführer Frank Wyszkowski das „Acamed Verwöhnprogramm“ an. Jeder Gast, der einen Aufenthalt im Acamed Resort bucht, bekommt gratis Kaffee und hausgebackenen Kuchen am Nachmittag, genießt die kostenlose Nutzung des Wellnessbereiches „Salzkristall“ mit Wellnesstasche (im Verleih), 10 % Frühbucherrabatt auf alle vor der Reise gebuchten Wellnessanwendungen, kostenfreie Teilnahmeam Gästeprogramm mit geführter Wanderung, Fahrradtouren, Fahrt nach Bernburg sowie die kostenfreie Nutzung des Golf-Platzes und der 18-Loch-Minigolfanlage u.v.a.m.



Frank Wyszkowski freut sich über zehn neuen Suiten, die vor kurzem fertig gestellt worden sind. Die Suiten und Appartements verfügen jeweils über einen Wohn- und Schlafraum, über eine Dusche und Badewanne, eine Klimaanlage sowie über eine separate Toilette. Die Einrichtung ist modern und sehr gemütlich. Dezente Blautöne und Holzmöbel im Naturton schaffen eine behagliche Atmosphäre. Ideal für einen gemütlichen Aufenthalt.



Das Arrangement vom Acamed Resort „ 4 Tage Wellness am See im Salzlandkreis“ bietet die Möglichkeit, dem trüben und kalten Wetter zu entfliehen und eine Wellness-Auszeit zu nehmen. Es beinhaltet drei Übernachtungen in komfortablen modern eingerichteten Zimmern inklusive Halbpension und Kaffee und Kuchen am Nachmittag, ein Wellness-Cocktail pro Person, eine SPA-Anwendung pro Person, kostenlose Nutzung des Wellnessbereiches sowie zahleiche weitere Extras aus dem Acamed-Verwöhnprogramm. Pro Person buchbar ab 189,- Euro.



Weitere Informationen und Buchung:



Acamed Resort GmbH



Brumbyer Straße 5

D-06429 Nienburg

OT Neugattersleben

Tel. +49 (0) 3 47 21 / 50 100 , Fax: +49 (0) 3 47 21 / 50 112

info@acamedresort.de, www.acamed.de

