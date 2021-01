In 2020 war alles anders! Das ist auch der Grund, warum der bekannte Award in diesem Jahr einen anderen Namen hat: HolidayCheck Special Award 2021. Es gibt zwar einige Unterschiede zu den letzten 15 Verleihungen, aber eines bleibt gleich, nämlich das auch beim diesjährigen HolidayCheck Special Award die Gäste der Hotels persönlich entschieden und bewertet haben. Über 420.000 Urlauber haben die insgesamt besten 607 Hotels aus 35 Ländern gekürt. Anders als gewohnt gibt es in diesem Jahr jedoch keinen HolidayCheck Gold Award, da viele Destinationen und Hotels aufgrund veränderter Einreisebestimmungen nur wenige oder gar keine Gäste empfangen konnten.



Das Acamed Resort in Nienburg an der Saale konnte trotz der Corona Pandemie und des sehr schwierigen letzten Jahres bei der diesjährigen Preisverleihung den 1. Platz vom letzten Jahr verteidigen und ist 2021 weiterhin das beliebteste Hotel in Sachsen-Anhalt.



Frank Wyszkowski, Geschäftsführer und Direktor vom Acamed Resort und sein Team freuen sich sehr über den HolidayCheck Special Award 2021 und die wiederholt begehrte HolidayCheck-Auszeichnung sowie über die sehr guten Bewertungen.



Frank Wyszkowski: „Der 1. Platz zeigt, dass wir die Gäste mit den zahlreichen Neuerungen, wie z. B. die großen neuen Suiten und mit der Eröffnung unserer SeeAlm begeistert haben. Auch die Erweiterung unseres Sport-Angebotes mit Stand-Up-Paddeling und den Yoga-Kursen u.v.a.m. haben unsere Gäste honoriert. Im letzten Jahr und natürlich auch zukünftig ist unser Hygiene-Konzept im Vordergrund, damit sich unsere Gäste sicher fühlen und unbeschwerten Urlaub genießen können. Unsere Gäste haben im gesamten Resort die Maßnahmen sehen können und dass sie streng umgesetzt wurden. Das hat viel Vertrauen geschaffen, das wir uns auch weiterhin verdienen wollen.“



Die Gäste des Acamed Resorts loben bei ihren Bewertungen vor allem die herzliche Atmosphäre, die attraktive Lage, das Sportangebot und den hohen Komfort des Acamed Resorts. Auch der noch recht neue Wellnessbereich, der 2018 ganz neu eröffnet worden ist und u.a. eine Panorama-Sauna mit tollem Blick auf den See bietet, und auch das Sport-Team haben immer wieder neue Highlights im Programm, wie z. B. die beliebten Yoga-Kurse, die großen Anklang finden. Professionelle Trainer bieten neben den im Hotel regelmäßig durchgeführten Kursen auch an verschiedenen Terminen im Jahr ganztägige Workshops an.



Frank Wyszkowski hat das Acamed Resort im letzten Jahr um das SeeAlm Restaurant bereichert und damit viele Gäste begeistert. Urig, im bayerischen Stil eingerichtet, bietet es bis zu 80 Plätze und die Möglichkeit, auch in Corona Zeiten gemütlich und dennoch mit Abstand zusammen zu sitzen, zu feiern, kulturelle Veranstaltungen zu genießen und lecker zu essen. Auch Fondue-, Raclette und Kabarett-Abende werden angeboten, sobald das Hotel wieder Gäste empfangen darf. Mit dem SeeAlm Restaurant ist das Platzangebot und auch die Angebotsvielfalt des Resorts enorm erweitert worden.

