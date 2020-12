In Zusammenarbeit mit der Agentur 0711 lancieren ABOUT YOU und JUJU, eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der deutschen Rapszene, die erste Capsule Collection der Brand VIERVIER, welche ab heute exklusiv auf aboutyou.com erhältlich ist.



Um erstmalig mit einem Künstler/einer Künstlerin aus der Musikbranche eine Capsule Collection zu realisieren hat der Fashion Onlineshop ABOUT YOU sich ganz auf die Expertise der Agentur 0711 verlassen. Das 0711 Team war für die Auswahl des optimalen Künstlers/der optimalen Künstlerin verantwortlich und konnte mit JUJU ein relevantes Schwergewicht der Szene für die gemeinsame Umsetzung der Brand VIER VIER gewinnen.



“Capsule Collections mit Influencern und VIPs sind Teil unserer ABOUT YOU-DNA geworden. Wir freuen uns sehr, mit JUJU erstmals auch eine Rapperin in der ABOUT YOU Family aufnehmen zu dürfen. So möchten wir nicht nur eine neue Branche, sondern auch eine neue Zielgruppe ansprechen.”, erklärt Carolin Westphal, Senior Project Manager Capsule Collections bei ABOUT YOU.



Während der gesamten Umsetzung war die Agentur 0711 für die Künstlerbetreuung zuständig. Zusätzlich war sie aktiv beim kreativen Entstehungsprozess der Marke beteiligt, so wie stets in der organisatorischen Planung und Umsetzung von Workshops, Kreativmeetings und Shootings involviert.



Von Beginn an war die Rapperin JUJU tief in den Designprozess ihrer ersten Kollektion involviert: Mit ihren Ideen und gesammelten Moods entstand die erste VIERVIER Kollektion.



Das Besondere an der Kollektion: Jedes einzelne Stück spiegelt JUJUs Vorstellungen und persönlichen Style wider. “VIERVIER entspricht zu 100% meiner Persönlichkeit, ich bin wahnsinnig aufgeregt über die Reaktionen meiner Fans auf meine erste Kollektion. Ich bin super froh, ABOUT YOU dabei als Partner an meiner Seite zu haben.”, ergänzt JUJU. Die vielfältige Kollektion besticht besonders durch JUJUs ganz persönliche Note, ihre Lässigkeit und die Prints, welche von asiatischen Einflüssen geprägt sind. Sie besteht aus gemütlichen Tracksuits, coolen Jogginghosen und Hoodies, sowie stylischen cropped Tops und Shirts in verschiedenen Materialien, wie Samt oder weiche Baumwolle. Das kleine Schwarze, eine Schlaghose im Leo-Print und eine Bomberjacke in Satin-Optik sind weitere Highlights. Jeder einzelne Style verfügt über kleine Details, die mit JUJU verbunden sind - dazu gehören Skorpion-Stickereien oder -Drucke und die Zahl 44 als Postleitzahl Neuköllns. Farblich konzentriert sich die Capsule Collection auf neutrale Töne wie Beige, Off-White und Schwarz, Farbakzente setzen Rosa, Lila und Rot.



Als Shooting-Location wurde das chinesische Teehaus in Berlin gewählt, um die Prints sowie die Stimmung der Subkultur aufzugreifen und zu verstärken. Dabei wurde mit roten und blauen Licht-Akzenten gearbeitet. JUJU selbst stand als Model vor der Kamera, um den Charakter ihrer Kollektion so authentisch wie möglich zu verkörpern. Ein exklusive Konzert mit der Rapperin zum Start der Kollektion musste aufgrund der aktuellen Situation vorerst auf den Launch der nächsten Kollektion verschoben werden.



Die 41 Kollektionsteile sind ab sofort im Onlineshop von ABOUT YOU in den Größen 34 bis 44. Die Styles kosten zwischen 19,90€ und 119,00€.

