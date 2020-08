Pressemitteilung BoxID: 812407 (A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH)

Polsterstuhl "Harvey": Das neue Multitalent

A.B.C. Worldwide erweitert Indoor-Kollektion

Der neue Polsterstuhl Harvey von A.B.C. Worldwide wirkt schon auf den ersten Blick einladend: Seine ergonomisch geformte Sitzschale macht ihn zum reinsten Rückenschmeichler. Der seitlich nach oben auslaufende Sitz gibt den Gästen über viele Stunden angenehmen Halt. Harvey ist für viele Einsatzbereiche geeignet: im Restaurant, Café, Bankettbereich, auf dem Hotelzimmer und in Besprechungsräumen in Büros.



Der Sitz ist wahlweise mit Stoff, Leder oder Kunstleder in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich. Die Linienführung des Stuhls wird durch den seitlichen Keder zusätzlich betont.



Das schlanke Gestell aus stabilem, pulverbeschichteten Stahlrohr mit seinen ausgestellten Beinen lässt den Stuhl gleichsam schweben. Harvey ist in solider Gastronomie-Qualität hergestellt und daher für die hohen Belastungen des Restaurant-Alltags ausgelegt. Mehr Informationen finden sich unter: https://bit.ly/ABC-Harvey

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (