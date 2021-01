„Corona hat die Gastronomie für Hygiene sensibilisiert. Möbel für den Außenbereich sind besonders beliebt, wenn sie gut zu reinigen sind. Im Außenbereich sind pflegeleichte Möbel aus Polypropylen, häufig in Kombination mit einem Aluminiumgestell gefragt“, stellt Christoph Hanselle, Prokurist bei A.B.C. Worldwide fest. Und welche Farben sind im Kommen? „Stark angesagt sind alle Varianten von Naturtönen. Ein Gegenpol dazu sind ausdrucksstarke, fröhliche Farben, wie Rot und Pink. Aber auch gedeckte, ruhige Töne von Taubenblau bis Meeresgrün sind 2021 im Trend.“



Orion



Eleganz pur! Orion ist ein ganz besonderer Terrassenstuhl. Er besteht aus einem mattschwarz pulverbeschichteten Aluminium-Gestell, dessen Seiten und Rücken von einem braunen, flach gewickelten Kunststoff-Band umhüllt wird. Die Kombination der beiden Farben wirkt automatisch elegant. Gleichzeitig entsteht so ein besonderer Sitzkomfort, der durch das aufgelegte Sitzpolster zusätzlich unterstrichen wird. Und das Beste: Orion ist sogar stapelbar!



Nicole



Der Outdoor-Stuhl „Nicole“ aus glasfaserverstärktem Polypropylen gibt es in zwei Varianten: in Ivory mit elfenbeinfarbenem Gestell und in Espresso mit braunem Gestell. Die Belattung wirkt wie von einem Holzstuhl, ist aber viel pflegeleichter. Somit ist dieser stapelbare Stuhl eine günstige, moderne Alternative zum Terrassenstuhl aus Holz. Dieses Stuhlmodell ist vom italienischen Prüfinstitut Catas-getestet.



Polypropylen ist nicht einfach Plastik, sondern ein hochbelastbarer und dazu unempfindlicher Werkstoff, der sich optimal für die Stuhlherstellung eignet. Das Material hat eine sehr gute Wärme-, Kälte- und Witterungsbeständigkeit. Es ist UV-beständig und bleicht nicht aus. Zudem ist es weitgehend unempfindlich gegen Schläge oder Schrammen. In der Pflege ist Polypropylen genügsam, denn ein Abwischen mit feuchtem Tuch reicht völlig aus. Terrassenstühle aus Polypropylen haben noch einen weiteren, entscheidenden Vorteil: Durch ihr geringes Gewicht lassen sie sich einfach hin und her tragen, ohne das Personal übermäßig zu belasten.



Oberon



Eine wohnliche Atmosphäre verbreitet unser Terrassenstuhl Oberon. Mit seiner ergonomisch geformten Lehne ist er super bequem. Durch die Kombination von pulverbeschichtetem Alugestell und Kunststoffgeflecht ist er dabei sehr pflegeleicht, UV- und wetterbeständig. Auch im Wintergarten eines Restaurants macht Oberon eine perfekte Figur und zaubert mediterranes Flair in das Ambiente. Kaum zu glauben, dass er sogar noch stapelbar ist!



Weitere Infos über die Website: www.abc-worldwide.de

(lifePR) (