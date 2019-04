Pressemitteilung BoxID: 748211 (A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH)

A.B.C. Worldwide übernimmt Exklusiv-Vertrieb für Kettler

A.B.C. Worldwide ist deutschlandweit der Exklusiv-Vertriebspartner von Kettler für die Gastronomie und Hotellerie. Kettler steht für hochwertige und trendige Terrassenmöbel. 2019 ist ein besonderes Jahr für Kettler, denn das Traditionsunternehmen feiert seinen 70sten Geburtstag und bringt mit der Vertriebspartnerschaft frischen Wind in die Branche. In der Partnerschaft ergänzt sich die hohe Qualität der Kettler Terrassenmöbel mit der langjährigen Expertise von A.B.C. Worldwide in der HoGa Branche.



Terrassenmöbel sind ein Schwerpunkt im Produktportfolio des Gastronomiemöbel-Spezialisten. „Mit der neuen Partnerschaft können wir unseren Kunden eine noch größere Auswahl bieten“, freut sich Christoph Hanselle, Prokurist bei A.B.C. Worldwide. „Unser Ziel ist es, solide Outdoor-Möbel für jedes Budget und in jedem Design anzubieten.“ Bisher gibt es schon eine umfangreiche Auswahl an Outdoor-Produkten von Bauholz- bis zu Polypropylen-Möbeln. Mehr Informationen unter: www.abc-worldwide.de

