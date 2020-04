Pressemitteilung BoxID: 795473 (ABC Business Center GmbH)

Das Beste aus zwei Welten: Professionelle Büroflächen mit der Flexibilität von Co-Working

ABC Workspaces mit frischen Bürolösungen jenseits von Homeoffice, Co-Working und Großraumbüro

Heute sind flexible Bürolösungen gefragter denn je. Starre Mietverträge mit langen Laufzeiten und öden Räumen funktionieren für viele Menschen und Unternehmen einfach nicht mehr, aber auch wuselige Co-Working-Spaces sind nicht für jeden das Richtige. Gesucht ist die perfekte Mischung aus repräsentativen, aber unkomplizierten Räumlichkeiten mit Service und flexiblen Raumgrößen, in denen man auch mal mit Kollegen und Partnern über kurz oder lang zusammenarbeiten, aber ebenso problemlos wieder ausziehen kann. Genau hierfür hat ABC Workspaces das perfekte Angebot: Einzel-, Team- oder Gemeinschaftsbüros sowie Konferenzräume und Virtual Offices von 10 bis 50 Quadratmetern in besten Lagen an sieben Standorten in Hamburg, Berlin und Frankfurt, die flexibel und mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für Stunden, Tage oder Monate angemietet werden können.



ABC Workspaces ist keine Unbekannte: bereits 2012 wurde das Unternehmen unter dem Namen ABC Business Center als Tochter des Handelsunternehmens Coffema International GmbH gegründet. Nun war es Zeit für einen frischen Look und zukunftsweisenden Ansatz: ABC Workspace hat ein neues Branding und Logo erhalten, die Identität damit modernisiert und zugleich die vertraute Qualität beibehalten. Die Webseite wurde komplett neugestaltet und dient als zentrales, einfaches und direktes Buchungstool: Büros, Arbeitsplätze, Konferenzräume und Virtual Offices können online gebucht werden, die Verfügbarkeit lässt sich bequem live überprüfen. Kunden profitieren von einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, vielfältigen individuellen Angeboten sowie dem persönlichen und unkomplizierten Service. Besonderer Pluspunkt für Viele: Bei ABC Workspaces bucht der Kunde das Büro und bestimmt selbst die Anzahl der Arbeitsplätze, ohne dass dies mit Mehrkosten verbunden ist.



Natürlich sind die Büros und Konferenzräume komplett eingerichtet und individuell gestaltbar. Die Anmietung erfolgt inklusive WLAN und moderner IT-Infrastruktur, Nebenkosten, Rund-umdie Uhr-Zugang, auf Wunsch Firmenschild im Eingangsbereich, Kopierstation, Sekretariatsund Empfangsdienst sowie Servicepersonal und anmeldefähige Geschäftsadresse als Firmensitz.



Und auch die Standorte sowie der cleane Look der Büros sprechen für sich. In Hamburg gibt es ABC Workspaces in der Hafencity, gleich zweimal in bester Innenstadtlage sowie am Flughafen. In der Hauptstadt kann man zwischen repräsentativen Standorten in der Friedrichstraße in Mitte und am Hauptbahnhof unweit des Regierungsviertels wählen und auch in Frankfurt liegt der Standort zentral unmittelbar in der Nähe des Hauptbahnhofs.



Den Impuls für die Erneuerung gab Lino Nilsson, der seit 2018 Geschäftsführer von ABC Workspaces ist: „Mit dem neuen Look, den flexiblen Lösungen, unserem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir perfekt aufgestellt für den wachsenden Bedarf an flexiblen und individuellen Workspaces.“ Und auch in den Ausnahmezeiten der Corona-Pandemie ist man gut aufgestellt, so der frühere Unternehmensberater: „Unsere großzügigen Flächen und Einzelbüros sind perfekt für Smart Distancing. Das hebt uns deutlich von Co-Working Spaces und Großraumbüros ab.“



Weitere Informationen unter https://www.abcworkspaces.com/



Beratung auch telefonisch: 0800-7245095



Büromieten ab 599 Euro zzgl. MwSt. monatlich, ab 50 Euro zzgl. MwSt. pro Tag.

