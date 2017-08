Nächste Runde für 95.5 Charivari-Rooftop-Party

Die 95.5 Charivari-Rooftop-Partyreihe mit DJ Enrico Ostendorf geht am Donnerstag, den 24. August, in die nächste Runde. Erstmals steigt das exklusive Event im „Coubertin“ im Olympiapark, inklusive Sonnenuntergang und dem perfekten Blick über die schönste Stadt der Welt. Das Highlight: Ein Feuerwerk über dem Olympiasee direkt vor der einzigartigen Location. Musikalisch wird zum Sundowner mit chilligem Sound gestartet und später geht die Party beim legendären Clubbing mit DJ Enrico Ostendorf richtig ab.



Wer mitfeiern will (Eintrittspreis 22.- Euro inkl. Begrüßungsdrink), bewirbt sich einfach unter www.charivari.de. Wegen der großen Nachfrage entscheidet das Los über die glücklichen Gäste der nächsten 95.5 Charivari-Rooftop-Party.

