Express Travel International GmbH

Express Travel International GmbH ist ein Reiseveranstalter mit Sitz in Frankfurt am Main und wurde 1998 von Maja-Jennifer Köhl und Mohamed Samir gegründet. Mehr als 50 hochmotivierte Mitarbeiter arbeiten im Frankfurter Büro und werden von einem Service-Center in Erfurt unterstützt. Bekannt als marktführender Ägyptenveranstalter, hat sich "ETI - Ihr Sonnenspezialist" auch mit neuen Zielgebieten erfolgreich positioniert und bietet Reisen in die Türkei, Griechenland, Zypern, Marokko, Tunesien, Bulgarien, Kroatien, Spanien und Portugal. Das Hotelportfolio umfasst ca. 2000 Häuser in 10 sonnigen Urlaubsländern. ETI hat Schwestergesellschaften, die ebenfalls als Reiseveranstalter fungieren, in Österreich, der Schweiz, Ungarn, Polen, Tschechien, Rumänien, Slowakei und Slowenien sowie Großbritannien.