Noch rund sechs Wochen können sich Urlauber, die kurzfristig in die Sonne wollen, eine Auszeit auf den griechischen Inseln gönnen. Kreta, Rhodos und Kos gehen dafür in die Sommerverlängerung.



Wer dem nasskalten Wetter noch einmal entfliehen möchte, bevor der Winter Einzug hält, findet jetzt auf den griechischen Inseln den perfekten Rückzugsort. Um die 23 Grad Tages-temperatur und durchschnittlich sechs bis sieben Stunden Sonnenschein pro Tag lassen das Sommerfeeling wieder aufleben. „Für unsere Gäste halten wir auf drei der beliebtesten Inseln Flüge und Zimmer bereit“, erklärt 5vorFlug CEO Sabine Prähauser. Nach Kos geht es noch bis 8. November 2020, bevor die Saison endet, auf Kreta und Rhodos gibt es sogar bis 30. November 2020 zahlreiche Möglichkeiten für Erholungssuchende. „Auf Kreta haben wir momentan noch etwa 50 Prozent unseres Portfolios buchbar, darunter beliebte Häuser wie das Anissa Beach, Stella Palace, Minos Mare, Pilot Beach oder das Kiani Beach Hotel. Auf Rhodos können wir derzeit etwa 40 Prozent unseres Sommerportfolios anbieten, darunter zum Beispiel das LABRANDA Kiotari Bay oder das LABRANDA Blue Bay“, so Prähauser weiter.



Reisende, die sich in Zeiten von Covid-19 unsicher fühlen, treffen mit den griechischen Inseln eine gute Wahl: Der Osten Kretas ist aktuell in Griechenland mit am wenigsten von Corona betroffen. Penible Sicherheitsregeln helfen, die guten Entwicklungen weiter zu forcieren. Auf Kos gibt es zum aktuellen Stand keine Neuinfektionen und auch auf Rhodos sind die Zahlen gering. „Griechenland ist kein Risikogebiet, es gibt keine Quarantäne-Auflagen oder verpflichtende Tests, wenn man wieder nach Hause reist“, hält Sabine Prähauser fest. „Vor Beginn der Reise muss lediglich ein Formular ausgefüllt werden. Es ist alles sehr unkompliziert und die angenehm milden Temperaturen vor Ort, die fast leeren Strände und die entspannte Atmosphäre sind den Besuch in jedem Fall wert.“



Preisbeispiele:

LABRANDA Kiotari Bay ▪▪▪▪, Rhodos

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung ist mit Flug ab Deutschland, Rail&Fly-Tickets sowie Transfers

ab 299 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



Apollo Beach ▪▪▪▪, Rhodos

Eine Woche mit Halbpension ist mit Flug ab Deutschland, Rail&Fly-Tickets sowie Transfers

ab 329 Euro pro Person im Doppelzimmer mit seitlichem Meerblick buchbar.



Filion Suites Resort & Spa ▪▪▪▪▪, Kreta

Eine Woche mit Halbpension ist mit Flug ab Deutschland, Rail&Fly-Tickets sowie Transfers

ab 399 Euro pro Person im Doppelzimmer Superior buchbar.



Kiani Beach Resort ▪▪▪▪▪, Kreta

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung ist mit Flug ab Deutschland, Rail&Fly-Tickets sowie Transfers

ab 499 Euro pro Person in der Juniorsuite buchbar.



LABRANDA Marine Aquapark Resort ▪▪▪▪, Kos

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung ist mit Flug ab Deutschland, Rail&Fly-Tickets sowie Transfers

ab 299 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



Buchungshinweis: Diese und viele weitere Angebote von 5vorFlug sind in den Partnerbüros, im Internet unter www.5vorflug.de sowie unter der Hotline 089 / 710 454 109 buchbar.

(lifePR) (