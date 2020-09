Für Spätsommer und Herbst hat Kurzfrist-Spezialist 5vorFlug attraktive Angebote für luxuriöse Hideaways an der Riviera- und Ägäisküste im Angebot. Eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel ist unter 600 Euro buchbar.



Luxuriöse Entspannungsoasen für eine Verlängerung des Sommers: Die Türkei ist bekannt für ihre großartige Gastfreundschaft, Wohlfühl-Service und hochwertige Hotelanlagen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. „Im Spätsommer kann man in den weitläufigen Resorts an der Rivieraküste mit vielen Pools und an den langen Sandstränden bestens abschalten und zur Ruhe kommen, denn der Trubel der Hauptreisezeit ist dann vorbei“, weiß die 5vorFlug-Reiseexpertin Sabine Prähauser. Wer sich spontan für eine Auszeit vom deutschen Herbstwetter entscheidet, kann sich dabei schon für kleines Budget einen Fünf-Sterne-Urlaub leisten. Auch in der Region um Bodrum an der Ägäis, bekannt für seine zerklüftete Küste mit unzähligen Buchten, können Erholungssuchende noch bis Ende Oktober Sonne für die bevorstehende dunkle Jahreszeit tanken. „Mit einer besonders hohen Dichte an exklusiven Hotels, trendigen Lounges und coolen Boutiquen ist diese Ecke der Türkei für Jetsetter mit hohen Ansprüchen genau richtig“, empfiehlt Prähauser und ergänzt: „Mit unseren attraktiven Angeboten steht einem Last-Minute-Luxusurlaub rund um Bodrum nichts mehr im Wege.“



Preisbeispiele:



Rixos Downtown Antalya▪▪▪▪▪, türkische Riviera

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung ist inkl. Flug z.B. ab Stuttgart am 30. September 2020 ab 595 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



Ela Quality Resort Belek▪▪▪▪▪, türkische Riviera

Eine Woche mit Ultra-All-Inclusive-Verpflegung ist inkl. Flug z.B. ab Frankfurt am 20. Oktober 2020 ab 669 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



Sianji Well-Being Resort▪▪▪▪▪, Bodrum, türkische Ägäis

Eine Woche mit Ultra-All-Inclusive-Verpflegung ist inkl. Flug z.B. ab München am 17. Oktober 2020 ab 669 Euro pro Person in der Juniorsuite buchbar.



Rixos Premium Bodrum▪▪▪▪▪, türkische Ägäis

Eine Woche mit Ultra-All-Inclusive-Verpflegung ist inkl. Flug z.B. ab München am 17. Oktober 2020 ab 769 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



Buchungshinweis: Diese und viele weitere Angebote von 5vorFlug sind in den 10.000 Partnerbüros, im Internet unter www.5vorflug.de sowie unter der Hotline 089 / 710 454 109 buchbar.

