Mein Schiff 1 - TUI Cruises

Das Wiesbadener Designbüro 3deluxe hat sich in den letzten Jahren mit zahlreichen preisgekrönten Architektur- und Innenarchitekturprojekten wie dem legendären Frankfurter ‚Cocoon Club‘, dem ‚Leonardo Glass Cube‘ oder dem ‚Butterfly Pavilion‘ in Dubai im internationalen Kontext als stilprägend erwiesen. Nun weitet das Team seinen Wirkungskreis auf die Gestaltung von Kreuzfahrtschiffen aus.



Mit dem Design mehrerer prägnanter Bereiche der neuen Mein Schiff 1 von TUI Cruises, hat 3deluxe ein erstes Projekt in diesem inspirierenden Gestaltungsfeld realisiert. Die Taufe der neuen Mein Schiff 1 findet am 11. Mai 2018 im Rahmen des 829. Hafengeburtstages in Hamburg statt.



Im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen der gleichen Serie bietet die neue Mein Schiff 1 eine Vielzahl von Neuerungen. Aus der Feder von 3deluxe stammen gestalterische Highlights beim Exterior Design wie auch im Innenbereich, darunter die Open Decks der oberen Etagen mit Poollandschaft, Schattendächern und Liegemöglichkeiten oder die spektakuläre, freischwebende Joggingstrecke, die sich am Schiffsheck vom Deck löst und zur darübergelegenen Etage emporsteigt.

Eine sehr offen gestaltete, zu den Seiten hin weit auslaufende Glasfassade definiert die charakteristische Heckansicht des Schiffes und bietet von innen einen beeindruckenden Panoramablick.



Ein modernes und anspruchsvolles Angebot an sportlichen Aktivitäten ist wesentlicher Bestandteil der TUI Cruises Philosophie. Neben der Joggingstrecke unterstreicht auch die von 3deluxe gestaltete ‚Arena‘ diesen Anspruch. Die große überdachte Halle bietet zahlreiche Sportmöglichkeiten von Kletterwand über Indoor Cycling und TRX-Ganzkörper-Workout und ist zusätzlich als Veranstaltungsfläche nutzbar.

Für 3deluxe ist das Projekt der Auftakt für weitere, deutlich umfassendere Aufträge im Bereich Kreuzfahrtschiffdesign. Im Auftrag mehrerer internationaler Reedereien ist das Studio aktuell an Konzeption und Design neuer Schiffsklassen beteiligt.

3deluxe graphics

3deluxe vereint als Designkollektiv mit Hauptsitz in Wiesbaden rund 40 Kreative aus den Sparten Architektur und Innenarchitektur, Grafik- & Interactive-Design unter einem Dach.



Zu den international vielfach beachteten und preisgekrönten Projekten in den Bereichen Architektur und Interior Design zählen unter anderem die multimediale Erlebniswelt 'Scape' auf der Expo 2000, die interaktiven Inszenierungen zur Fußball WM 2006, das Design des 'Cocoon Club' für Star-DJ Sven Väth, die Corporate Architecture des 'Leonardo Glass Cube', oder der 'Butterfly Pavilion' auf Noor Island in Dubai. Aktuell realisiert 3deluxe Projekte in Deutschland, Litauen, USA und Dubai.



