Wie werden unsere Städte in der Zeit nach Corona aussehen?



Diese Architekturstudie von 3deluxe im Auftrag der in New York ansässigen Organisation #WeThePlanet versucht, neue zukunftsweisende Möglichkeiten in menschenfreundlicher und naturnaher Architektur auszuloten. Der WTP Campus dient als kommunikative Plattform des WeThePlanet Netzwerkes und wird die Möglichkeit bieten, internationale Summits, Workshops und edukative Programme anzubieten, die sich mit den Schutz des Planeten, Schutz des Lebens, den Themen Klimawandel, sozialer Gerechtigkeit und Gleichberechtigung befassen. Der schwimmende Gebäudekomplex soll inspirierendes Vorbild für zukünftiges Leben, Wohnen und Arbeiten sein.



»In nature is the beauty,

the asthetic and the heart of this project.«

LAURA MURANAKA – CO-FOUNDER #WeThePlanet



Was ist die Idee hinter 50/50?



Das 50/50-Konzept von 3deluxe begreift Architektur in Zukunft als sogenannte "shared spaces" zwischen Menschen & Natur. Die Grundidee besteht darin, dass zukünftig alle Bauvorhaben genauso viel Substanz der Natur zurückgeben, wie sie ihr nehmen. Auf diese Weise werden zum Ausgleich für Flächenversiegelung, CO2-Produktion, Energie- & Materialverbrauch neue innerstädtische Lebensräume für Flora und Fauna geschaffen.



Konsequent angewendet wird diese Vorgabe das zukünftige Stadtbild völlig verändern. Neue innovative architektonische Strukturen entstehen, die 50% naturnahe Biotope in sich integrieren. Die Lebensqualität im städtischen Raum wird in jeder Hinsicht enorm gesteigert: bessere Luftqualität, angenehmeres innerstädtisches Klima , weniger Aufheizung der Städte und es gibt plötzlich ungewohnte, neue innerstädtische Naturerlebnisse.



Architektur und Haltung



Das WTP Campus steht für eine neue Generation von Corporate Buildings. Es bietet nicht nur die zweckmäßige bauliche Hülle für ein Unternehmen, sondern es vermittelt darüber hinaus eine Haltung: es bezieht Position in relevanten gesellschaftlichen Fragen wie z.B. Klimaschutz, Naturschutz, gemeinsame Verantwortung, Offenheit und Transparenz.



»Nach dem Schock der Pandemie und den gesellschaftlichen Polarisierungen der letzten Jahre, gibt es eine Sehnsucht nach positivem Wandel.

Es ist an der Zeit, dass sich Architektur und Stadtplanung ambitionierter einer Humanisierung unserer Lebenswelt annehmen.«



DIETER BRELL - CREATIVE DIRECTOR 3DELUXE



Hochwasserunabhängige Architektur



Die schwimmende Plattform des WTP Campus ist eine zukunftsorientierte, ortsungebundene, vom Ansteigen der Meeresspiegel unabhängige Immobilie. Durch die Schaffung des schwimmenden natürlichen Biotopes erweitert die WTP Plattform die dicht bebaute Landfläche von Manhattan um ein Stück zusätzliches Grün.



Die teilweise öffentliche Plattform ist sowohl für New Yorker ein zusätzliches Ziel für Sport, Freizeit und Kommunikation als auch für die Stadtvermarktung ein attraktiver neuer Besuchermagnet im westlichen Manhattan. Es besteht die Option, das Prinzip der grünen schwimmenden Plattformen auszuweiten und weitere stadtnahe schwimmende Parks und grüne Laufstrecken entlang des Ufers zu installieren.



Die Schönheit in Natur und Technology



Die die Gebäudeidee prägendste Maßnahme sind die schwimmenden Sumpfbiotope, die 50% der Grundflächen ausmachen. Aber nicht nur hier wird Lebensraum für Flora und Fauna geschaffen, auch die Wildwiese, das Sandbiotop und die Reet- und Gründächer schaffen Lebensraum für eine diversifizierte, städtische Tier und Pflanzenwelt. Die Baumaterialien teilen sich in natürliche Materialien wie Holz, Lehm und Reet und recycelte Materialien wie z.B. Bioplastik auf. Neuste Oberflächentechnologien zur Luftreinigung werden ebenso eingesetzt wie Algenreaktoren, Windfarmen, Photovoltaik und Strömumgskraftwerke unter der Plattform zur Energiegewinnung.



Ziel des WTP Campus ist es, komplett autark sein und Energie und Trinkwasser selbst zu gewinnen. Die Maßnahmen für Nachhaltigkeit sind integriert in ein fluides, organisches Designkonzept, das mit den Kräften der Natur (Wind, Sonne, Wasser) kooperiert und somit eine natürliche, elegante Selbstverständlichkeit schafft.

