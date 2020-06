Pressemitteilung BoxID: 803783 (31M Agentur für Kommunikation GmbH)

Zwei German Brand Awards für Corporate Design gehen nach Essen

Die Essener Designagentur 31M hat beim diesjährigen German Brand Award gleich doppelt abgeräumt. Die von ihr eingereichten Corporate Designs für die neue Energiemarke erenja und für das Unternehmen Nanoscribe aus Karlsruhe wurden in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ ausgezeichnet.



Der German Brand Award ist ein Preis für erfolgreiche Markenführung. Initiator ist der Rat für Formgebung, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages vom Bundesverband der Deutschen Industrie und führenden deutschen Unternehmen als Stiftung gegründet wurde. 1.200 Einreichungen aus 14 Ländern gab es für den German Brand Award 2020.



„Dass wir gleich zweimal ausgezeichnet wurden, ist natürlich riesig“, sagt 31M-Geschäftsführer und Chefdesigner Daniel Bürger. Für erenja, der neuen Energiemarke von Gelsenwasser, Deutschlands zweitgrößtem Wasserversorger, hat die Werbeagentur auch den Namen entwickelt. „Gelsenwasser wird im Ruhrgebiet und Münsterland mit Trinkwasser assoziiert“, so Bürger, „deshalb machte es Sinn für die Vermarktung von Ökostrom, Gas und Wärme einen neuen Namen zu kreieren.“



Bei Nanoscribe lag der Fall anders. „Die sind weltweit einer der Pioniere der 3D-Mikrofabrikation“, so Bürger. Als Ausgründung der Universität Karlsruhe hat Nanoscribe bisher vornehmlich Unis wie Princeton, Harvard und Oxford mit 3D-Druckern für die Mikroskalalierung beliefert. „Nun will das Unternehmen auch Wirtschaftsunternehmen aus der Medizintechnik, Optoelektronik, Photonik, Telekommunikation und Mikromechanik als Kunden gewinnen“, so Bürger. Deshalb schrieb Nanoscribe 2019 die Überarbeitung des Corporate Designs aus und entschied sich für die Design- und Werbeagentur 31M aus Essen.

