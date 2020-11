Der 1. FC Union Berlin muss in der kommenden Zeit auf Joel Pohjanpalo verzichten. Der 26-jährige Stürmer, der aktuell mit der finnischen Nationalmannschaft unterwegs ist, musste im Nations League Spiel der Finnen in Bulgarien verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die anschließenden Untersuchungen ergaben eine schwerwiegende Verletzung am linken Sprunggelenk der Spieler muss operiert werden und steht längerfristig nicht zur Verfügung.

