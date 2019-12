Pressemitteilung BoxID: 777865 (1. FC Union Berlin e.V.)

Nach Schalke-Spiel: Schlotterbeck fällt aus, Entwarnung bei Gikiewicz

Der 1. FC Union Berlin muss voraussichtlich bis Ende des Jahres auf Keven Schlotterbeck verzichten. Der Innenverteidiger verletzte sich beim Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 am gestrigen Freitagabend (29.11.) in einem Zweikampf und musste nach längerer Behandlungspause in der 26. Spielminute ausgewechselt werden.



Bei der heutigen Untersuchung in der Charité in Berlin wurde eine Bänderverletzung im rechten Knie diagnostiziert, die konservativ behandelt wird. Keven Schlotterbeck wird seine Reha-Maßnahmen in Berlin durchführen.



Entwarnung gab es hingegen bei Rafal Gikiewicz. Der Torhüter musste in der Schlussphase des Spiels nach einem schmerzhaften Zusammenprall ebenfalls länger am Knie behandelt werden. Die heutige Untersuchung ergab jedoch keine strukturellen Verletzungen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (