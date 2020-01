Pressemitteilung BoxID: 784667 (1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH)

Spielerleihe: Marvin Temp wechselt zu Germania Halberstadt

Am heutigen Donnerstag, 30.01.2020, hat der 1. FC Magdeburg Offensivspieler Marvin Temp an VfB Germania Halberstadt ausgeliehen. Marvin Temp schließt sich dem NOFV-Nordost Regionalligsten bis 30.06.2020 an, um dort Spielpraxis sammeln zu können.



Der 1. FC Magdeburg wünscht seinem 19-jährigen Nachwuchsspieler eine erfolgreiche Zeit bei den Vorharzern.



Seit der laufenden Spielzeit 2019/2020 zählt Marvin Temp zum Drittliga-Kader des 1. FC Magdeburg. In den bisherigen 21 Partien in der 3. Liga konnte der 19-Jährige noch keine Einsatzminuten sammeln, lief jedoch im Sachsen-Anhalt Pokal gegen den BSV Halle-Ammendorf auf.



Marvin Temp ist dem Sparkassen-Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Magdeburg entsprungen und spielte bereits in der U19-Bundesliga für die A-Junioren von Blau-Weiß. Der 1,77 Meter große Akteur ist flexibel in der Offensive einsetzbar und am 05.07.2000 in Magdeburg geboren.

