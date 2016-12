Unverfälschter Traubengenuss aus dem Rioja

Der Garcia Experiencias 2011 www.goo.gl/x7B8p6 aus der Bodega Paco ist ein reinsortiger Garnacha. Nicht immer gleich geläufig ist die Traube Garnacha oder Grenache, wie sie auch genannt wird, aber dennoch zieht sie Kreise. Und zwar immer größere, denn immer mehr Winzer in Spanien setzen auf die Krönung dieser Rebe in Spanien und anderswo in der internationalen Weinwelt.Am nächsten ist sie uns aus Frankreich bekannt, der Grenache noire und auch auf Sardinien, wo man mit der Cannonau sehr üppig umgeht. Kein Wunder, ein Wein mit einer solchen Traube ist ein Genusswein, wie der Garcia Experiencias aus dem Jahr 2011 beweist.Leidenschaftlich, voller Struktur, Frucht und Terroir.Um sicher zu gehen, dass die Lieferungen pünktlich zum Fest eintreffen, bitte bis einschl. d. 20. Dezember die Bestellung aufgegeben. www.xanthurus.de