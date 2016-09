Jung genossen spielt er seine Trümpfe aus

Überzeugende Rot- und Weißweine aus Mallorca setzen sich immer mehr und immer professioneller in Szene. xanthurus kommt den Nachfragen mit ausgewählten Qualitäts-Hausweinen nach und hat die Sonne, das Terroir und das mediterrane Klima der Insel eingeladen, an einem Wein mit zu tun, dessen Name übersetzt „Weißes Feuer“ bedeutet.Der Fuego Blanco 2015 www.goo.gl/srNU07 ist ein gelungener trocken ausgebauter weißer Tropfen, der erst seit wenigen Tagen in Düsseldorf angekommen ist.Im Glas ein zitronengelber Augenschmaus, viel Licht und voller Klarheit. Seine reifen, saftigen Früchte werden von der Quitte angeführt. Die Aromen von Honig und aromatischen Kräutern sind schwindelerregend gut. Den Gaumen möchte er nicht verlassen und sein Nachhall ist lobenswert lang.Er ist eine besonders fruchtige Version des mallorquinischen Weißweins, schenkt Leichtigkeit, ist gut balanciert und verfügt über ein animierendes Finish. Die schier nicht endende Geschmacksvielfalt schenken die Chardonnay 40 %, Viognier 30% und die Giró.Bei einer Bestellung ab 12 Flaschen liefert Deutschlands beliebtes Wein-Online-Kauffhaus www.xanthurus.de versandkostenfrei.