Heute sieht xanthurus ROT

Es wird eingepackt, kontrolliert und mit UPS sicher und schnell auf den Weg gebracht, denn noch vor den Festtagen wünschen sich Kunden aufgefüllte Keller und Regale.Wer bis hierhin noch nicht weiß, was zum 2016er Fest in die Rotweingläser darf, hat immer noch die Möglichkeit, in aller Ruhe bei xanthurus Ausschau zu halten.In den letzten Tagen und Stunden war die Rotwein-Abteilung des Hauses eine vielgefragte Adresse. Ein schönes Fest-Menü verlangt nach einem mundenden roten Tropfen. Ob es ein französischer, italienischer, australischer oder deutscher Rotwein werden wird, Überraschungen bereiten immer die, die man nicht kennt und wo sich der Mut gelohnt hat, sie zu testen.Da schillert der tief-rote und bezaubernde Gigondas "L'Argnee" Vieilles Vignes 2013 des Weingutes Famille Perrin www.goo.gl/Cchz2M im Glas und schenkt mit seiner Cuvée aus Grenache und Shiraz einen Genuss voller Klasse. Ein Tropfen mit fruchtigem Bouquet und facettenreich ausholenden Aromen roter Früchte, Noten von mediterranen Gewürzen und Pfeffer. Der Gaumen ist beseelt durch die samtige Berührung und sein langer und mineralbetonter Abgang schenkt Genuss pur.Oder der E. Guigal Gigondas des Jahres 2012 www.goo.gl/eW7SWY , ein prächtiges Aushängeschild der Rhône mit beachtlicher Qualität und mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.Ab 12 Flaschen wie immer versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. www.xanthurus.de